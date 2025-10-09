Evenimentul s-a petrecut pe 7 octombrie 2025, în jurul orei 21.00, în zona Piața Sârbească din Arad. O altercație a izbucnit între două grupuri, unul de 9 persoane și altul de 5 persoane.

În urma confruntării, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat, necesitând între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale. Alte două persoane implicate au ajuns la spital, cu nevoi de îngrijiri medicale între 3 și 9 zile.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a acționat prompt. Pe 8 octombrie 2025, s-a solicitat arestarea preventivă pentru patru suspecți.

„Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpații F.A.V. și B.C.R. și măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpații T.P.A. și C.M.D.E”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

Cei patru sunt cercetați pentru lovire și alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Doi dintre ei, în vârstă de 16 și 18 ani, au fost arestați preventiv, în timp ce ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.

