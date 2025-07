17:25 - Acum 12 minute Președinta Comisiei confirmă bugetul de 2 trilioane de euro

Într-un videoclip postat pe X, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confirmă noul buget al UE pentru următorii șapte ani.

This is a budget for the realities of today, as well as the challenges of tomorrow.



Today we present our proposal.



Today we present our proposal.

Now we continue the work, with the European Parliament, Member States, with citizens and businesses

„Este un buget pentru o nouă eră, care corespunde ambițiilor Europei. Care răspunde provocărilor Europei. Care ne consolidează independența”, a scris ea, confirmând cifrele raportate în exclusivitate de Euractiv.