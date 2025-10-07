Situația în Lozeneț

Autoritățile din Țarevo au avertizat că inundațiile ar putea afecta drumurile, unele străzi devenind temporar impracticabile. Drumul de acces către plaja Nestinarka din Brodilovo a fost închis. Deși râurile și pâraiele nu au ieșit încă din matcă, cantități mari de apă de ploaie se scurg de pe rețeaua rutieră în zonele joase.

Ca măsură de precauție, școlile și grădinițele din întreaga municipalitate au fost închise marți.

Autoritățile locale au îndemnat locuitorii să fie precauți și să evite călătoriile inutile. Proprietarii de câini au fost rugați să-și elibereze animalele și să le mute în locuri sigure.

We built a world for cars.

Now we get to watch them flush away.pic.twitter.com/1DEgyQVxuO — Climate Dad (@ClimateDad77) October 7, 2025

Situația în Țarevo

Ploile torențiale au căzut peste noapte în regiunea Țarevo. Până la prânz, s-au înregistrat aproape 94 de litri pe metru pătrat. Deși nu s-a declarat oficial stare de urgență, echipele de intervenție, inclusiv cele ale Ministerului Afacerilor Interne și Poliției de Frontieră, au fost active toată noaptea pentru a gestiona situația.

În orașul vecin Primorsko, eforturile au continuat pentru a gestiona nivelul apei la barajul Novo Panicearevo, care a ajuns la aproximativ un metru peste nivelul de avertizare.

Pompele care funcționează la 400 de litri pe secundă transferă apă către barajul Iasna Poliana, care încă are capacitate suficientă, astfel încât nu există riscuri pentru populația locală.

Prognoza meteorologică

Situația meteorologică actuală din Bulgaria este de așteptat să persiste încă două zile, până joi dimineața. Anastasia Kirilova de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie a declarat că cele mai abundente precipitații înregistrate până acum au fost în satul Kosti, unde s-au acumulat 212 litri pe metru pătrat.

Ea a adăugat că precipitațiile în zonă sunt așteptate să depășească 100 de litri pe metru pătrat în total. Meteorologul a avertizat că solul deja saturat ar putea duce la probleme suplimentare, inclusiv potențiale alunecări de teren în diverse regiuni.

„Solul este puternic saturat, iar odată cu noile precipitații, riscul de alunecări de teren și alte complicații este real”, a explicat Kirilova, conform Novinite.com.

A terrible flood inundates seaside resorts in Bulgaria pic.twitter.com/lvt8wUZFRW — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) October 3, 2025

O alunecare de teren lângă orașul Asenovgrad a blocat complet drumul care leagă Plovdiv de Smolian.

Până marți dimineața, precipitațiile în unele părți ale Bulgariei de est au atins deja peste 75 de litri pe metru pătrat. În următoarele 24 de ore, se așteaptă 50-60 de litri pe metru pătrat de precipitații în partea cea mai nordică a țării, în special de-a lungul Dunării și în nord-est.

Aceste regiuni ar putea întâmpina probleme serioase, a avertizat Kirilova, adăugând că avertizarea portocalie pentru precipitații este probabil să rămână în vigoare și ar putea fi chiar ridicată la roșu, în funcție de evoluția condițiilor.

Conform previziunilor actuale, precipitațiile ar trebui să se diminueze treptat și să înceteze în cea mai mare parte a țării până joi dimineața, încheind temporar perioada de vreme severă adusă de ciclonul Barbara.