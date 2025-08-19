Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea aflată la 2.200 de metri altitudine

„Cabana Babele este situată în inima Masivului Bucegi, într-un cadru natural spectaculos, recunoscut atât la nivel național, cât și internațional. Accesul se face ușor fie prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență aparte, fie rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce asigură un flux constant de vizitatori în orice anotimp”, se precizează în anunțul publicat pe Imobiliare.ro.

Potrivit agenției imobiliare care gestionează oferta, există deja autorizație pentru modernizarea construcției actuale, iar terenul aferent permite reconfigurări și extinderi.

Reprezentanții Top Estate Team susțin că imobilul ar putea fi transformat într-un hotel de 4 stele, cu restaurant panoramic, facilități premium și zonă de spa & wellness.

Investitorul ideal pentru un astfel de proiect ar putea fi fie un grup hotelier sau un operator specializat în turism montan, fie un antreprenor care dorește să dezvolte o destinație turistică de prestigiu.

Cabană Babele ar putea fi transformată de viitorul proprietar într-un hotel de 4 stele cu restaurant cu vederi panoramice și facilități premium. Foto: Top Estate Team

Situată la peste 2.200 de metri altitudine, în apropierea formațiunilor Babele și Sfinxul, cabana are o suprafață construită de 1.764 mp și dispune de o capacitate de 108 locuri, în camere de la 2 la 12 paturi.

Construită în 1970, Cabana Babele este disponibilă la prețul de 1,6 milioane de euro pe Imobiliare.ro.

Cabana Babele nu mai oferă cazare de mai mulți ani, deși se află în circuitul turistic și este ținută în viață doar de antenele GSM.

