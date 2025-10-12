Marinela Chelaru s-a stins din viață în noaptea de 10 spre 11 octombrie, iar tragica veste a fost anunțată ieri dimineață, de producătoarea Daniela Scoica, apropiată a actriței.

Înmormântarea Marinelei Chelaru

Aceeași persoană a făcut publice și informațiile referitoare la priveghiul, respectiv înmormântarea regretatei Marinela Chelaru.

Astfel, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu Marinelei Chelaru o pot face începând de astăzi, 12 octombrie, după ora 13:00, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu. De asemenea, înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, ora 11:30.

„Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 12 octombrie, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu! Cei care vor să îi aprindă o lumânare pot veni la capelă după ora 13:00! Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11:30”, este anunțul apropiatei Marinelei Chelaru.

Problemele de sănătate ale Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare. „Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine.

Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO
Recomandări
Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO

Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Și în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

Ultima apariție la TV a Marinelei Chelaru

Ultima apariție a avut-o pe 1 aprilie în emisiunea Exclusiv VIP a lui Cristi Brancu. O echipă a mers acasă la actriță și a intervievat-o. Atunci, aceasta a dezvăluit că fusese la spital din cauza amețelilor pe care le avea. Totodată, ea a vorbit atunci pe larg despre problemele de sănătate. „Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine, sunt așa, un pic amețită, amețită, leșinată, cam așa.

marilena chelaru a murit 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Am fost la spital, în februarie, o săptămână. Tot așa, nu m-am simțit bine și m-au ținut acolo o săptămână și dacă mi-am revenit mi-au dat drumul acasă. Am niște stări când îmi e bine, când îmi e rău… nu, am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. Atât, după aia îmi revin”, a spus ea.

Și a continuat: „Nu găsesc cusurul, nu găsesc ce să fac eu la chestiile astea, sunt puțin amețită și îmi vine să leșin. Asta e tot. Nu mă doare capul, nu mă doare burta, nu mă doare burta, în schimb sunt amețită…(…) Mă simt instabilă. Iau cu pumnul (n.r. – medicamente). Nu știe fata cu diagnostice, cu astea, eu nu sunt doctoriță”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Mai multe hoteluri din România, incluse în ghidul Michelin Keys. Patru sunt din București
Știri România 09:23
Mai multe hoteluri din România, incluse în ghidul Michelin Keys. Patru sunt din București
Loto 6/49 din 12 octombrie 2025. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 12 octombrie 2025. Report de peste 7 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci de milioane de euro
Fanatik.ro
TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci de milioane de euro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Stiri Mondene 11 oct.
Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.ro
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
Parteneri
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax.ro
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
KanalD.ro
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 11 oct.
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
Fanatik.ro
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită