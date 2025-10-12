Marinela Chelaru s-a stins din viață în noaptea de 10 spre 11 octombrie, iar tragica veste a fost anunțată ieri dimineață, de producătoarea Daniela Scoica, apropiată a actriței.

Înmormântarea Marinelei Chelaru

Aceeași persoană a făcut publice și informațiile referitoare la priveghiul, respectiv înmormântarea regretatei Marinela Chelaru.

Astfel, cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu Marinelei Chelaru o pot face începând de astăzi, 12 octombrie, după ora 13:00, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu. De asemenea, înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, ora 11:30.

„Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 12 octombrie, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu! Cei care vor să îi aprindă o lumânare pot veni la capelă după ora 13:00! Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11:30”, este anunțul apropiatei Marinelei Chelaru.

Problemele de sănătate ale Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare. „Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine.

Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Și în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

Ultima apariție la TV a Marinelei Chelaru

Ultima apariție a avut-o pe 1 aprilie în emisiunea Exclusiv VIP a lui Cristi Brancu. O echipă a mers acasă la actriță și a intervievat-o. Atunci, aceasta a dezvăluit că fusese la spital din cauza amețelilor pe care le avea. Totodată, ea a vorbit atunci pe larg despre problemele de sănătate. „Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine, sunt așa, un pic amețită, amețită, leșinată, cam așa.

Am fost la spital, în februarie, o săptămână. Tot așa, nu m-am simțit bine și m-au ținut acolo o săptămână și dacă mi-am revenit mi-au dat drumul acasă. Am niște stări când îmi e bine, când îmi e rău… nu, am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. Atât, după aia îmi revin”, a spus ea.

Și a continuat: „Nu găsesc cusurul, nu găsesc ce să fac eu la chestiile astea, sunt puțin amețită și îmi vine să leșin. Asta e tot. Nu mă doare capul, nu mă doare burta, nu mă doare burta, în schimb sunt amețită…(…) Mă simt instabilă. Iau cu pumnul (n.r. – medicamente). Nu știe fata cu diagnostice, cu astea, eu nu sunt doctoriță”.