Cu o carieră de zeci de ani în actorie, Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani. Actrița s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultima perioadă, a suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord.

Marinela Chelaru, regretată de apropiați

Vestea tristă că a murit a fost dată pe Facebook de producătoarea Daniela Scoica, apropiată a actriței. „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente.

Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ulterior, și cântăreața Minodora și-a exprimat regretul după moartea actriței. „Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit!! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei! ”, a scris artista în mediul online.

Și prezentatorul Cristi Brancu a confirmat vestea tristă. „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru «Exclusiv VIP» de la Prima Tv.”

Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Și în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

Cariera Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a fost o actriță și comediantă română cunoscută mai ales pentru activitatea sa în cadrul Grupului Vouă, trupă emblematică a umorului românesc din anii 90 și 2000. Prin talentul ei expresiv, naturalețea și energia debordantă, a reușit să aducă zâmbetul pe chipurile a mii de spectatori, devenind una dintre figurile apreciate ale scenei de comedie.

De-a lungul carierei, a apărut în numeroase spectacole, emisiuni de televiziune și evenimente artistice, fiind admirată pentru carisma și umorul autentic. Cu toate acestea, parcursul său profesional a fost influențat de problemele de sănătate care au apărut în ultimii ani, printre care afecțiuni ale tiroidei și inimii, ce au făcut-o să reducă activitatea scenică.

