„Domeniul serviciilor casnice rămâne unul dintre sectoarele cu cerere constantă pe piața muncii, mai ales în marile orașe, unde ritmul alert de viață și programul familiilor generează nevoia de sprijin pentru întreținerea locuinței, gătit sau îngrijirea copiilor și a persoanelor vârstnice. Salariile diferă semnificativ în funcție de tipul serviciilor prestate, experiență și complexitatea sarcinilor”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Pachetele salariale sunt adesea completate de bonusuri, beneficii precum cazare și masă, sau contracte flexibile de tip part-time, mai spune aceasta.

Lucrul pe cont propriu

„Mulți profesioniști aleg o carieră pe cont propriu, gestionând un portofoliu propriu de clienți, ceea ce le permite să-și ajusteze tarifele și să obțină venituri mai mari”, mai arată Dumitra, care spune că cererea rămâne ridicată.

Aceasta mai spune că angajatorii sunt atenți la modul de lucru, competentțele și recomandările acestora.

Plata la negru

Nu este însă totul roz în domeniu: datele arată că în sectorul serviciilor casnice adesea plata se face la negru, fără taxe plătite la stat și fără ca prestatorii să beneficieze de protecțiile legale oferite de stat.

Atrași în Italia și Austria

De asemenea, cererea de bone și îngrijitori de bătrâni este foarte mare în străinătate, multe persoane preferând să plece din România în țări ca Austria sau Italia pentru a lucra în aceste domenii.

23.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 23.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.200 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până î-n prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

