Cât de departe trebuie să meargă românii din Berlin pentru a se vaccina. „Sun în fiecare săptămână la medicul de familie”

Noua regulă nu garantează însă un acces imediat la vaccin pentru toată lumea: cererea e mare, iar numărul de doze pe care cabinetele îl au la dispoziție, limitat. În plus, grupele de risc au în continuare întâietate, cel puțin până pe 7 iunie, când ministrul sănătății Jens Spahn planifică anularea prioritizării la nivel național.



În capitala germană locuiesc peste 30.000 de români, conform cifrelor oficiale.



Emilia are 21 de ani și se află de 8 luni în Germania, unde e lucrător comercial. Abia așteaptă să aibă toate actele necesare pentru a se putea vaccina. În țară „lucrurile se mișcă mult mai repede”, dar varianta de a se vaccina în România nu e una viabilă, pentru că jobul nu îi permite să fie plecată o perioadă atât de lungă, iar efortul financiar ar fi prea mare.



„Și în România, și în Germania sunt probleme din cauza crizei economice”, spune Emilia. Prietenii ei din țară care au lucrat în domeniul HoReCa nu au primit niciun ajutor de la stat și „foarte mulți au făcut foamea”. Însă nici pentru românii din străinătate situația nu a fost ușoară.



„Chiria vine și cheltuielile se adună. Am avut și aici colegi care au făcut foamea, au fost nevoiți să se împrumute sau chiar să se întoarcă în țară”.



Emilia vorbește din proprie experiență despre greutățile acestei perioade, care a pus-o și pe ea la încercare: „Mi-am pierdut și eu jobul pe care îl aveam într-un mall mare de aici și nu am primit absolut niciun ajutor. Am fost nevoită să stau în carantină și să mă descurc să îmi găsesc un job cât mai repede”.



Pe lângă problemele economice și nesiguranța locului de muncă, lipsa anumitor libertăți și mai ales a socializării au afectat-o la rândul lor pe Emilia în timpul pandemiei. Posibilitatea de a recâștiga o parte dintre aceste libertăți este și motivul principal pentru care vrea să se vaccineze.



Deși am încredere în medicină și fac parte din generația tânără, recunosc că tot am anumite rețineri în ce privește vaccinul. Există o oarecare frică, mai ales că nu am mai trecut niciodată printr-o pandemie de genul ăsta, așa că simți că toată lumea e nepregătită, inclusiv sistemul medical. Dar eu tot o să mă vaccinez! Pentru libertate.



Emilia: