Ce înseamnă „degresivitate”

Potrivit publicației Agrointel, Comisia Europeană vrea să aplice o regulă nouă: cu cât subvenția este mai mare, cu atât partea care depășește anumite praguri se reduce. Pe scurt, dacă primești subvenții mari, nu mai iei toți banii, ci mai puțin. Măsura se numește degresivitate și ar urma să se aplice din 2028, în noul buget european pentru agricultură.

Cum se calculează tăierile

Liliana Piron, directorul executiv Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România LAPAR, a explicat la TVR1 cum arată propunerea Comisiei Europene:

până la 20.000 € – primești toți banii

între 20.000 € și 50.000 € – ți se taie 25% din partea care depășește 20.000 €

între 50.000 € și 75.000 € – ți se taie 50% din partea care depășește 50.000 €

între 75.000 € și 100.000 € – ți se taie 75% din partea care depășește 75.000 €

peste 100.000 € – nu mai primești nimic în plus, se oprește totul la 61.250 €

De exemplu, în România, subvenția medie pe hectar este de 130 de euro. Un fermier cu 770 de hectare ar trebui să încaseze în prezent 100.100 de euro. Dar, după noile reguli, el va încasa doar 61.250 de euro, având o pierdere de aproape 39.000 de euro.

„Tot ce depășește 100.000 de euro se va opri la 61.250 de euro”, a explicat Liliana Piron.

Cine vor fi cei mai afectați

Nu doar subvenția de bază (BISS) va fi afectată, ci și alte plăți: redistributive (CRISS) și pentru tinerii fermieri. Totuși, impactul cel mai mare îl vor simți:

fermele medii și mari, de peste 150 de hectare

tinerii fermieri care au investit, au luat credite și au cumpărat terenuri

„Este un scenariu foarte dur, pentru că lovește tocmai în fermele care au avut credite, care sunt în plin proces de consolidare”, a avertizat Liliana Piron.

Ce se întâmplă cu cooperativele?

Un mare semn de întrebare este dacă plafonul de 100.000 € se aplică și pentru cooperative sau foste societăți agricole. Dacă da, efectul va fi și mai puternic, pentru că vorbim de suprafețe foarte mari.

România, prin Ministerul Agriculturii, s-a opus mereu atât plafonării, cât și degresivității.

„Trebuie să dăm dovadă de consecvență. (…) Ne opunem atât degresivității, cât și plafonării. De altfel, toți colegii din celelalte state membre au avut aceeași intervenție ca și mine”, a mai explicat Liliana Piron.

Propunerile Comisiei Europene trebuie discutate și negociate până la intrarea în vigoare, după 2027. Forma finală a regulilor se va decide în negocieri între Comisie, Parlamentul European și statele membre. Fermierii trebuie însă să știe din timp că, dacă regula rămâne așa, subvențiile mari vor scădea considerabil după 2027.

