Cum ar putea guma de mestecat să depisteze gripa

Un nou test pentru depistarea gripei ar putea revoluționa diagnosticul. Guma de mestecat pentru gripă ar putea înlocui tampoanele nazale pentru exudat. Potrivit articolului publicat în revista dedicată științei, cercetătorii au dezvoltat un senzor molecular care eliberează o aromă specifică în contact cu virusul gripal.

Senzorul detectează neuraminidaza, o enzimă virală esențială, și eliberează timol – un compus cu gust intens, ușor mentolat. Când virusul intră în contact cu această moleculă, enzima o descompune, eliberând timolul care se simte imediat pe limbă. Această inovație ar putea transforma screeningul la domiciliu pentru gripă.

În cât timp ar putea detecta guma de mestecat dacă avem sau nu gripă

Produsul inovator este în prezent în fața de testare, în laborator. Oamenii de știință au verific produsul pe mai mulți subiecți care aveau gripă, iar gustul gumei de mestecat s-a schimbat în aproximativ trei minute.

Potrivit sursei citate, testele de laborator au demonstrat eficacitatea senzorului. În probe de salivă recoltate de la pacienți cu gripă, senzorul a eliberat timol în mai puțin de 30 de minute, se mai precizează în articol.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

De asemenea, testele pe celule umane și de șoarece nu au arătat efecte toxice. Studiile clinice pe oameni ar putea începe în următorii doi ani. Scopul este de a verifica dacă „gustul gripei”poate fi detectat atât în faza precoce, cât și după instalarea simptomelor.

Ce avantaje ar putea avea un test pentru gripă cu guma de mestecat

Cercetătorii sunt de părere că un test pe bază de gumă sau pastilă ar putea fi folosit ușor, inclusiv în medii cu risc ridicat, contribuind la prevenirea transmiterii virusului înainte de debutul manifestărilor clinice.

Deși promițătoare, tehnologia se află încă în fază experimentală și nu este disponibilă pentru utilizare clinică. Cercetătorii au depus deja cererea de brevet la Oficiul European de Brevete.

Cum se fac testele pentru gripă în prezent, în Europa și în România

La nivel European, testarea pentru gripă se realizează în prezent fie prin teste rapide, fie prin teste RT-PCR.

Pentru testele rapide antigen se recoltează probe din nas sau gât (tampon nazal sau faringian) și testele detectează prezența antigenului viral gripal de tip A și B. Rezultatele se obțin rapid, în aproximativ 10-20 de minute, ceea ce ajută la diagnosticarea rapidă și la luarea măsurilor adecvate de tratament și izolare.

Teste RT-PCR sunt considerate standardul de aur în diagnosticare, având sensibilitate și specificitate foarte ridicate. Detectează ARN-ul virusului gripal din probele recoltate, fiind capabile să diferențieze între virusurile gripale A și B, dar și alte virusuri respiratorii simultan (inclusiv SARS-CoV-2). Rezultatele sunt disponibile în 24 de ore. Această metodă este folosită mai ales în laboratoarele specializate și pentru investigații complexe.

În România, testarea în cadrul supravegherii gripei este coordonată de Institutul Național de Sănătate Publică, iar probele pozitive sunt raportate periodic pentru monitorizarea virală și epidemiologică a sezonului gripal. Testele sunt suportate de sistemul public, iar laboratoarele regionale și centrale colaborează pentru analiza și raportarea rezultatelor.

Prevenția este unul dintre pașii esențiali în prevenirea infecției cu gripă, așa cum atrage atenția și Ministerul Sănătății. Există inclusiv o listă de măsuri pe care românii le pot lua ca să evite gripa. La începutul acestui an, autoritățile au emis și stare de alertă epidemiologică, din cauza numărului mare de infectări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE