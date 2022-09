REPORTAJ. Ce părere au sătenii din Şuţeşti despre primarul condamnat pentru proxenetism: „Vedem ce zic unii la televizor, dar primar ca el n-a mai fost aici niciodată!”

Primarul comunei brăilene Şuţeşti, Costică Dobre, a fost condamnat pentru proxenetism. În 2018, Curtea de Apel Galaţi a dictat împotriva lui o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare cu suspendare, pentru practicarea proxenetismului în formă continuată şi pentru aderarea la un grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar, instrumentat de DIICOT, a fost condamnat şi fratele primarului, Ioniță Dobre, la patru ani şi jumătate de închisoare, cu executare, potrivit G4media.ro. În 2007, acesta fusese arestat în Grecia pentru aceleași fapte. Ionuț Dobre a fost considerat capul rețelei, care, potrivit magistraților, au racolat fete din România, o parte fiind minore, și le-au obligat să se prostitueze în Grecia și Spania, exercitând, de multe ori, violențe asupra lor.

„Când eşti în faţa judecătorului, trebuie să te agaţe cu ceva!”

Condamnarea lui Dobre n-a fost niciodată un secret sau un subiect tabu în Şuţeşti.

Primarul Costică Dobre | Foto: Facebook Recomandări Vor ucrainenii un armistițiu? Un nou studiu realizat în orașele de pe linia frontului dezvăluie opinii neașteptate

„În fiecare an, din 2018 încoace, în presă apar articole despre cazierul meu. Primarul-proxenet! Dacă vă uitaţi pe textul deciziei, eu am practicat proxenetismul din decembrie 2007 până în februarie 2008”, spune Costică Dobre, în biroul lui de la Primăria Şuţeşti. Are cămaşa albă încheiată până la ultimul nasture, deşi e sufocant de cald. Tocmai a încheiat o şedinţă de consiliu. Îl trimite pe un subaltern să-i cumpere două pachete de ţigări.

„Noi am fost mulţi copii la părinţi. Nu neg că fratele meu a făcut ce-a făcut. E oiţa noastră neagră. Când l-au arestat în Grecia, am cerut bani de la surorile mele, care stau în străinătate. Să dea fiecare cât poate, să-i luăm avocat. În dosar, apare că am primit bani de la femei. Sunt surorile mele, doar că au alt nume, sunt măritate. Procurorii le-au trecut iniţialele lor acolo. M-am dus cu maşina mea în Grecia, de câteva ori. Şi asta apare în dosar. Astea sunt dovezile. Grupul infracţional era familia mea. Trebuia să îl ajutăm pe fratele nostru. Dar ştiţi cum e, când apari în faţa judecătorului, trebuie să te agaţe cu ceva. Să nu scapi curat nevinovat”.

Curtea de Apel: „A determinat-o pe Ș.E. să se prostitueze în Spania și a trimis-o în Spania”

Recomandări David Popovici, medalie de aur la proba de 200 de metri liber. Un nou record al Campionatului Mondial de înot juniori

Magistrații de la Curtea de Apel au arătat însă în sentință că probele sunt clare: „De activitatea de cazare și exploatare în străinătate a persoanelor racolate s-a ocupat în exclusivitate inculpatul Dobre Ioniță până la arestarea sa, survenită la data de 28 decembrie 2007. De la această dată, de supravegherea persoanelor care practicau prostituția și de încasarea sumelor de bani provenite din prostituție s-a ocupat inculpatul Dobre Costică.

În perioada decembrie 2007 – 20 ianuarie 2008 (Costică Dobre – n.r.) a tras foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către Ș.E. în Grecia. În luna ianuarie 2008 a determinat-o pe Ș.E. să se prostitueze în Spania și a trimis-o în Spania, trăgând din nou foloase de pe urma practicării prostituției până la mijlocul lunii februarie 2008. Decizia Curții de Apel Galați:

Curtea de Apel a redus pedeapsa inițială ținând cont, între altele, de faptul că inculpatul, care avea 45 de ani în 2018 „este căsătorit, studii 10 clase, este administratorul unei societăți comerciale și nu are antecedente penale”

A luat 46 la sută din voturi, „bafta lui”

Oamenii din comună ştiu despre surorile edilului, care sunt în străinătate şi „îi trimit bani, de la ele are bani de şi-a făcut vilă şi toate alea”.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

La alegerile din toamna lui 2020, Costică Dobre, până atunci consilier local şi proprietar de magazin în Şuţeşti, a candidat din partea PSD la primărie şi a obţinut în jur de 46 la sută din voturi. „A fost bafta lui! Nu se aştepta nimeni. Vedem ce zic unii la televizor despre el, dar primar ca el n-a mai fost aici niciodată”, spune decanul de vârstă dintr-un grup de bărbaţi, la umbra unei mici terase.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Pentru o comună cu 4.400 de locuitori şi două sate, pierdută în câmpie, la 44 de kilometri de Brăila, Şuţeşti arată prosper. Magazine, firme, asfalt, blocuri, staţii de microbuz. O biserică mare, moştenită de la familia de boieri fanarioţi greci Şuţu, ţine busola satului de reşedinţă. Toate par să graviteze în jurul ei. De la începutul mandatului lui Dobre, biserica a intrat în reparaţii, şi pe dinăuntru, şi la exterior.

„Primarul vine duminică de duminică la slujbă şi i-a făcut şi parastasul preotului Constantin, care-a murit. Acum repară şi casa parohială, pentru părintele cel nou, care are patru copii”, spune o femeie de vreo 30 de ani, aprobată în cor de tovarăşele ei de discuţie.

Din interiorul casei parohiale, în reparații. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Asfaltul din cimitir

Faptul că primarul a fost condamnat pentru proxenetism nu le impresionează pe sătence. „Fiecare are un trecut! Ca primar, uitaţi-vă câte a făcut! N-a mai făcut nimeni aşa ceva aici, nimeni!”.

Primul lucru pe care-l enumeră oamenii din Şuţeşti, realizarea pe care o consideră numărul unu între realizările de până acum ale lui Dobre, este că „a asfaltat cimitirul. A pus lumină cu led-uri, a făcut alei, a pus gard nou. Păi, am mai avut noi aşa ceva până acum?”.

Aleea asfaltată din cimitir. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Am fost să vedem minunea dintre morminte, de la capătul satului, pe drumul spre Râmnicu Sărat. Cimitirul are gard de beton, o alee lungă de asfalt, străjuită de stâlpi de iluminat. La intrare, câteva cruci foarte vechi sunt aşezate în iarbă, unele peste altele.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Sunt cruci de pe la 1700, le-am găsit când am curăţat cimitirul. Buruienile crescuseră de doi metri. Nu puteam să-l lăsăm aşa. Şi să ştiţi că vin oamenii de la oraş să-şi ia locuri de veci la noi în comună. La oraş, costă 7.000-8.000 de lei locul, la noi e doar 500 de lei”, spune primarul, arătând poze cu cimitirul dinainte de asfaltare. Un loc sălbatic, cotropit de vegetaţie şi de gunoaie.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Traseul schimbat al vacilor

O altă reformă în mandatul lui Dobre se leagă de apariţia trotuarelor şi a rigolelor pentru apa de ploaie. „Ne-a zis domnul primar să nu mai mergem cu vacile pe stradă, că fac mizerie şi trec maşinile şi împrăştie mizeria. E grea civilizaţia pentru unii, de aia îl vorbesc de rău”, spune o săteancă mai în vârstă. „Şi pe unde aduceţi vacile?”, „Pe trotuar”.

„Asta au înţeles?”. Primarul Dobre se ia cu mâinile de cap, râzând. „Le-am spus să aibă grijă, când vin de la păşune, să nu mai meargă pe drumul naţional, să ţină vacile pe margine. Că încurcă maşinile, nu se poate circula. A fost un accident urât, a dat un TIR peste o vacă. Vreţi să vedeţi poze cu vaca lipită de TIR?”. Nu. Cine ar vrea să vadă aşa ceva?

Primarul susține că a îndemnat localnicii să-ți mâne animalele pe marginea drumului național. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Şcoala şi grădiniţa au fost renovate în interior, acum Primăria Şuţeşti a depus cereri de finanţare să le renoveze şi la exterior. Dispensarul, de asemenea renovat, e o clădire modernă, cu etaj. Aici îşi desfăşoară activitatea doi medici şi tot aici au fost cazaţi şi se află şi în prezent mai mulţi refugiaţi din Ucraina.

Faptele bune ale primarului

Oamenii din comună lucrează, cei mai mulţi, la firme din Brăila: în confecţii, panificaţie, la fabrica de componente auto. Există şi familii foarte sărace, pe care primarul spune că le ajută prin forţe proprii. O tânără cu un copil, cu soţul decedat, s-a întors în Şuţeşti, la tatăl ei. „Casa pe care-o aveau putea să cadă oricând pe ei. Nu au venituri, doar alocaţia. Am făcut rost de sponsorizări, am cumpărat materiale şi le-am ridicat o casă nouă. Am ridicat-o cu oamenii din sat, ca un fel de clacă. Nu am cheltuit din banii Primăriei”, precizează Costică Dobre.

Primarul susține că a contribuit la casa din spate prin forțe proprii. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

O altă familie, cu alte probleme: fiul alcoolic, mama, bolnavă şi bătrână. Locuiesc într-o casă de lut, fără sticlă la ferestre. „O ruină. Am văzut-o pe femeie dormind afară, pe pragul uşii, iarna. Ea nu are nicio vină că fiul e alcoolic, o bate, o alungă. De la lucrările la căminul cultural, ne-au rămas cărămizi vechi, o să le folosim la casa bătrânei, ca materiale. Sper ca până dă frigul să fie gata şi casa asta. Atât putem face. Să aibă unde să stea, măcar”, spune primarul.

Casa din lut în care locuiește altă familie. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„A făcut din banii lui? Asta trebuie să facă toţi”

„N-a mânjit pe nimeni când a fost ales. Adică n-a dat căldări, făină, ulei. N-a dat nimic. Şi l-a votat lumea”, îl laudă pe Dobre o altă săteancă. „Face case la oameni. Dacă ai o problemă, vorbeşti cu el şi te ajută. Nu că să-ţi dea ajutor social, că mă descurc şi fără, muncesc. Dar am un copil cu o boală la coloană şi n-aveam bani pentru tomograf. Am vorbit cu domnul primar şi m-a ajutat, am fost cu copilul la spital la Brăila. Şi nu doar pe mine m-a ajutat, pe oricine se duce la el cu o problemă”.

Foarte puţini dintre localnici au un dinte împotriva edilului. „A făcut ce-a făcut. Scrie acolo. Faptele. Nu poţi să zici că n-a făcut. A fost condamnat”, insistă un bărbat de vreo 50 de ani. „Ce scrie, domle? Frate-su era capul, nu el”, îl contrazice un sătean, ieşind din magazin. „Frate-su a luat vina asupra lui, asta-i”, nu se lasă convins scepticul. „Iar ca primar, a dres, a făcut. Păi, ce, a făcut din banii lui? Asta trebuie să facă toţi primarii”.

Dialogul probabil continuă şi astăzi, în vreme ce citiţi acest articol. La fel, mărturiile despre realizările lui Costică Dobre ca primar ar putea curge ore întregi. Şi toate ar începe cu aleea asfaltată din cimitir.

Contracte care duc la PSD

Primarul din Şuţeşti afirmă că se află abia la începutul modernizării pe care şi-a propus-o pentru comună. A depus dosare la centru, unele au fost aprobate deja pentru finanţare, pentru o groapă ecologică de gunoi, reabilitare termică a blocurilor din comună, renovarea căminului cultural din satul Mihail Kogălniceanu, reţele de apă, canalizare, gaze.

Pe site-ul Primăriei, sunt listate toate cheltuielile, de la benzină până la cât a costat petrecerea de zilele comunei sau renovarea bisericii. Nu sunt trecute însă şi numele firmelor cu care Primăria Şuţeşti a încheiat contractele.

Afișul de promovare pentru Zilele Comunei Șuțești

Pentru astfel de informaţii, e nevoie de săpături mai adânci, de o defrişare ca în jungla crescută în cimitir. De exemplu, în martie, Primăria Şuţeşti a lansat o achițiție prin procedura simplificată pentru un tractor cu accesorii, care a fost cumpărat la preţul de 316.000 de lei.

Dar, înainte de asta, în ianuarie, instituţia condusă de Costică Dobre a plătit şi un contract de consultanţă pentru achiziţionarea unui tractor cu accesorii, contract cu firma Sungalexpert SRL, deţinută de soţia lui Viorel Bălan, membru în organizaţia PSD Galaţi şi în consiliul de conducere al clubului sportiv al Primăriei Galaţi.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO După ce Nelu Varga i-a transmis lui Dan Șucu să o întrebe pe soția lui cine este, încă un om de afaceri șochează. Mesaj devastator pentru proprietarul Mobexpert

Playtech.ro Detalii BOMBĂ despre trecutul soției lui George Simion. Secretul amoros pe care îl ascunde Ilinca

Observatornews.ro Afacerea de succes pusă la cale de un bărbat din Iași. A investit în ea toți banii câștigați în 20 de ani de muncă în străinătate

Știrileprotv.ro O prezentatoare TV a murit la doar 27 de ani. S-ar fi sinucis. IMAGINILE cu ea fac înconjurul lumii. GALERIE FOTO

FANATIK.RO Mircea Badea a făcut accident de mașină înainte de emisiune: “Cât de prost să fii?”

Orangesport.ro Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

HOROSCOP Horoscop 1 septembrie 2022. Balanțele trebuie să fie rezervate și discrete astăzi, ca să poată sta departe de persoanele care își pierd timpul

PUBLICITATE Clinica online, în care poți discuta cu un medic de la distanță, chiar dacă locuiești în afara țării