Novelis a făcut o greșeală neobișnuită în ceea ce privește plata salariilor. În acord cu serviciul financiar european al companiei, s-a trimis o scrisoare angajaților, pe 28 august, informându-i că nu vor primi salarii în următoarele două luni.

Motivul exact al acestei erori de plată nu este cunoscut. O comunicare internă anterioară a menționat o „problemă cu Deutsche Bank”, fără a oferi mai multe detalii.

Compania a refuzat să comenteze incidentul.

Blaise Carron, reprezentant al sindicatului Unia, și-a exprimat surprinderea față de decizia companiei. El a declarat pentru „Nouvelliste”, „în mod normal, într-o astfel de situație, o companie solicită returnarea sumelor plătite în plus. Aceasta este cea mai curată modalitate de a evita ambiguitățile și neînțelegerile”.

Carron a avertizat că această abordare ar putea crea probleme în cazul concediilor medicale, accidentelor sau demisiilor în lunile următoare.

„Asta ca să nu mai menționez riscurile pentru persoanele care au dificultăți în planificarea bugetului”, a adăugat el.

Primirea unui salariu triplu, urmată de două luni fără plată, ar putea perturba semnificativ bugetele personale și planificarea financiară a multor angajați.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Experții în dreptul muncii subliniază că, deși compania nu solicită returnarea banilor, tratarea lor ca avans pentru lunile viitoare ar putea crea complicații legale și contabile.

Novelis Inc. este o companie americană de topire a aluminiului industrial, cu sediul central în Atlanta, Georgia (SUA). Produce aluminiu laminat și este un reciclator de aluminiu, furnizând către sectoare precum doze de băuturi, industria auto, industria aerospațială, electronice de larg consum, construcții, folie și ambalaje.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE