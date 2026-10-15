Cine este Bogdan Dumitru, propunerea surpriză de la Bitdefender a Guvernului Niculescu pentru Ministerul AI

Bogdan Dumitru, profesor la Universitatea din București și cercetător-șef la Bitdefender, ar putea conduce viitorul Minister pentru Comunicații și Inteligența Artificială, conform informațiilor obținute de Mediafax și Antena 3 CNN. Cu o carieră de aproape trei decenii în securitatea cibernetică și expertiză academică în Procesarea Limbajului Natural, numele său este vehiculat ca o propunere surpriză în viitorul Cabinet Luca Niculescu.

Cum a arătat parcursul profesional al lui Bogdan Dumitru

Cariera lui Bogdan Dumitru în industria IT a început în 1997, când s-a alăturat companiei SOFTWIN. Aici a fost implicat în dezvoltarea motorului antimalware pentru AVX, un produs care ulterior a devenit cunoscut drept Bitdefender. „Tehnologiile la care am lucrat protejează astăzi peste 500 de milioane de utilizatori la nivel global”, afirmă Dumitru pe profilul său LinkedIn.

Din 2001 până în 2024, a ocupat funcția de Chief Technology Officer (CTO) la Bitdefender, poziție în care a coordonat o echipă formată din peste 400 de specialiști în inginerie, cercetare-dezvoltare și laboratoare antimalware. Începând din iunie 2024, Dumitru a preluat funcția de Chief Scientist al companiei, continuând să joace un rol esențial în inovațiile tehnologice ale Bitdefender.

Înainte de experiența la SOFTWIN, Dumitru a fost cofondator și lider tehnic al UltraSoft, un startup dedicat securității informatice. Acolo, a dezvoltat soluții antivirus pentru MS-DOS și Windows, punând bazele unei cariere solide în domeniul cybersecurity.

Dumitru este și cadru didactic la Facultatea de Matematică și Informatică

Pe lângă activitatea sa în sectorul privat, Bogdan Dumitru este cadru didactic la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București din 201. Potrivit informațiilor din CV-ul său, acesta deține un doctorat în procesarea limbajului natural, o ramură esențială a inteligenței artificiale, obținut la aceeași instituție.

Predă cursuri precum „Teoria calculabilității și complexității” și „Computational Foundations of Transformers”, un curs de master ce explorează arhitectura din spatele modelelor generative moderne de inteligență artificială.

Cercetările sale actuale abordează domenii precum combinatorica computațională și teoria numerelor. Bogdan Dumitru transformă probleme matematice complexe în subiecte analizabile computațional, colaborând adesea cu studenți și cercetători pentru a publica lucrări științifice, mai precizează sursa citată mai sus. Printre temele recente se numără conjectura Erdős-Straus și problema Erdős-Szekeres, dar și explorări ale ecuației lui Pell și ale aranjamentelor Costas.

Bogdan Dumitru ar fi propunerea pentru Ministerul Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale

Dacă va fi confirmată nominalizarea sa pentru Ministerul Inteligenței Artificiale, Bogdan Dumitru ar aduce o expertiză tehnologică și academică vastă în administrația publică. Potrivit surselor Antena 3 CNN, acest minister va include un departament special dedicat inteligenței artificiale, iar Dumitru este considerat candidatul ideal pentru conducerea acestei structuri.

Experiența sa profesională și academică, completată de realizările sale în cadrul Bitdefender, îl poziționează drept un expert recunoscut pe plan internațional în domeniul inteligenței artificiale și al securității cibernetice.

Guvernul Luca Niculescu ar putea avea un minister pentru AI

Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să aibă, în premieră pentru România, un Minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale. Potrivit surselor citate mai sus, acest nou portofoliu ar urma să fie încredințat unui tehnocrat.

România a mai avut în trecut instituții guvernamentale dedicate comunicațiilor și digitalizării, precum Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației sau Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Totuși, aceasta este prima dată când un minister va include în denumire referirea explicită la inteligența artificială.

Ce atribuții ar putea să aibă viitorul ministru al Comunicațiilor și AI

Deocamdată, atribuțiile exacte ale viitorului Minister pentru Comunicații și Inteligență Artificială nu au fost clarificate, dar se estimează că acesta va coordona politica națională în domeniul comunicațiilor, va gestiona proiectele de digitalizare a administrației și va dezvolta strategii pentru implementarea inteligenței artificiale în sectorul public, conform sursei citate anterior.

În plus, ministerul ar putea sprijini dezvoltarea sectorului privat românesc din domeniul inteligenței artificiale, aliniindu-se totodată la reglementările europene. De exemplu, Regulamentul european privind inteligența artificială (AI Act) impune standarde stricte pentru anumite utilizări ale acestor tehnologii, mai ales cele care pot avea impact asupra drepturilor fundamentale, siguranței publice sau accesului la servicii esențiale.

Statele membre UE trebuie să pună în aplicare noile reguli privind Inteligența Artificială

Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, trebuie să pună în aplicare regulile prevăzute în AI Act, ceea ce implică desemnarea unor autorități competente și crearea unor mecanisme eficiente de supraveghere. Noul minister ar putea juca un rol crucial în acest proces, asigurând implementarea legislației și gestionarea riscurilor asociate inteligenței artificiale.

În același timp, pe plan național, inteligența artificială devine tot mai relevantă în domenii precum sănătatea, educația, economia și securitatea cibernetică. Este esențial ca viitorul Guvern să definească modul în care aceste tehnologii vor fi integrate și utilizate eficient pentru a sprijini dezvoltarea României.

Una dintre principalele provocări pentru viitorul Minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale va fi clarificarea rolurilor și a relațiilor cu alte instituții care gestionează deja domenii conexe, precum securitatea cibernetică și reglementarea comunicațiilor electronice. În plus, se va decide dacă Autoritatea pentru Digitalizarea României va fi subordonată acestuia sau va funcționa independent.

Premierul desemnat depune lista miniștrilor și programul de guvernare joi

În urma deciziei luate miercuri, 14 octombrie, la ședința Consiliului Politic Național desfășurată la Vila Lac, PSD va deține 11 portofolii în noul guvern.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Cine sunt social-democrații care vor face parte din Guvernul Niculescu

Conform informațiilor obținute de Libertatea, iată care sunt propunerile PSD pentru Guvernul Luca Niculescu:

Viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu

Ministrul Sănătății: Alexandru Rogobete

Ministrul Muncii: Florin Manole

Ministrul Economiei: Daniel Zamfir

Ministrul Justiției: Radu Marinescu

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Alexandru Stoica

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Ovidiu Popa

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Natalia Intotero

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu

Ministrul Apărării Naționale: Radu Oprea

În plus, șase ministere, inclusiv Externe, Energie, Cultură, Educație, Finanțe, și un nou portofoliu pentru Inteligența Artificială, vor fi ocupate de tehnocrați.

PNL și UDMR sprijină investirea guvernului fără a face parte din el

Deși PNL și UDMR nu vor participa în mod direct la guvernare, ambele partide și-au anunțat sprijinul pentru învestirea cabinetului Niculescu.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord”, a declarat liderul PNL, Ilie Bolojan.