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Sorin Grindeanu anunță că PSD va evalua Guvernul Luca Niculescu după 6 luni. Indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, printre priorități

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Sorin Grindeanu a fost ales în noiembrie 2025 președinte „plin” al PSD, după 6 luni în care a fost interimar în urma demisiei lui Marcel Ciolacu. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri seară, 14 octombrie, o declarație de presă la sediul din Kiseleff al partidului, la mai puțin de două ore după ce social-democrații au decis în ședința Consiliului Politic Național, de la Vila Lac, să intre cu miniștri în Guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl pregătește.

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10 priorități PSD pentru Guvernul Luca Niculescu, printre care bugetul de stat, indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități

„Consiliul Politic al PSD a analizat astăzi situația economică critică în care a ajuns România în ultimele luni și soluțiile pe care ni le-a propus prim-ministrul desemnat Luca Niculescu, prin programul de guvernare. Am plecat de la un adevăr pe care toate partidele politice parlamentare responsabile l-au susținut în aceste zile: salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional! România are urgențe economice vitale - de la asigurarea banilor în sănătate, până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național”, a spus Sorin Grindeanu în declarația de presă.

Și a continuat: „Analizele BNR și ale instituțiilor financiare internaționale arată că România s-ar îndrepta cu viteza luminii în prăpastie. Menținerea guvernului demis și interimar Bolojan ar avea o notă de plată care ar îngenunchea și ultima parte funcțională din economie. Vorbim de un impact suplimentar pe buget de cel puțin 60 de miliarde de lei: adică 3% din PIB. Și nu doar atât”.

„Foarte important, PSD va face o evaluare a performanțelor Guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare”, a punctat Grindeanu.

El a prezentat apoi 10 măsuri pe care PSD le va cere viitorului Guvern, unele cu termene-limită:

  1. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 – până la 1 noiembrie 2026. 
  2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că NU vor crește taxele anul viitor.
  3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului - până la 1 noiembrie 2026.
  4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale.
  5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie).
  6. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor – până la 1 decembrie 2026.
  7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii.
  8. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime.
  9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.
  10. Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Lista miniștrilor PSD care vor intra în Guvernul Luca Niculescu

În total, 11 ministere vor aparține social-democraților. Lista finală a miniștrilor PSD este următoarea:

  1. Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacșu
  2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Florin Barbu
  3. Ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete
  4. Ministrul Muncii - Florin Manole
  5. Ministrul Economiei - Daniel Zamfir
  6. Ministrul Justiției - Radu Marinescu
  7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Alexandru Stoica
  8. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii - Ovidiu Popa
  9. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Natalia Intotero
  10. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu
  11. Ministrul Apărării Naționale - Radu Oprea

Au mai rămas de stabilit ceilalți 6 miniștri, care însă vor fi tehnocrați, la Externe, Energie, Cultură, Educație, Finanțe, plus un minister nou-înființat, referitor la Inteligența Artificială.

Premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta mâine, 15 octombrie, lista completă a miniștrilor și programul de guvernare în Parlament, apoi urmează votul de învestitură.

PSD, PNL și UDMR vor vota Guvernul Niculescu. Lista de miniștri, depusă în Parlament pe 15 octombrie. Cronologia ultimelor 10 zile

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. A fost al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, Luca Niculescu le-a propus partidelor să îi ofere susținere pentru 6 luni, printr-un acord politic, astfel încât „să scoatem țara din această criză politică, economică și socială”.

Tot pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Pe 13 octombrie, PNL a transmis, prin vocea președintelui partidului, Ilie Bolojan, că acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu 6 luni, perioadă în care „nu vom vota nicio moțiune de cenzură”. În aceeași zi, și Cseke Attila a declarat că „din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit”. O părere similară a avut și Kelemen Hunor, președintele UDMR precizând că partidul său nu va acea miniștri în viitorul Executiv.

Astăzi, 14 octombrie, și PSD a decis să intre la guvernare și să susțină Guvernul Luca Niculescu.

Foarte important, din informațiile Libertatea bazate și pe stenograme, PSD a discutat încă de săptămâna trecută, în ședința internă, varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an.

Trei tentative eșuate ale lui Nicușor Dan de formare a Guvernului: Tomac, Veștea, Mureșan. Cronologia celor 5 luni după demiterea premierului Bolojan

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan, al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor. S-a cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR
  • 17 septembrie - Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan și că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea
  • 21 septembrie - decretul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, iar Siegfried Mureșan avea la dispoziție 10 zile să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură
  • 30 septembrie - Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. A primit 182 de voturi, dar erau necesare 233
  • 5 octombrie - Nicușor Dan a desemnat al patrulea premier, pe Luca Niculescu. El are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: Criză politică PSD - Partidul Social Democrat Sorin Grindeanu Luca Niculescu Nicușor Dan
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Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Aeroportul Băneasa - Aurel Vlaicu
Știri România
16:26
Persoanele cu mobilitate redusă pot intra fără tichet în parcările aeroporturilor Otopeni și Băneasa. Cum funcționează sistemul
Pâine pe rafturile unui magazin
Știri România
15:16
Denumirea de „pâine”, schimbată în magazine de un proiect de lege: ce se întâmplă cu produsele de panificație cu zahăr, semințe sau aditivi
Romarm SA și cele 15 filiale ale sale vor fi reorganizate într-un holding industrial integrat până la sfârșitul anului. Foto: Facebook / Defense Romania
Știri România
15:10
Reorganizare masivă la Romarm: Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunță transformarea companiei și a celor 15 filiale într-un holding industrial integrat până la sfârșitul anului
Castelul Peleș
Știri România
15:05
Concurs pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Peleș, după ce Narcis Ion a demisionat în contextul scandalului fraudei cu bilete. Cine poate participa la examen
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Opinii
12:13
România riscă să inventeze inteligența artificială cu pile
Donald Trump a acuzat faptul că participarea SUA în NATO a fost tratată istoric ca „o stradă cu sens unic”. Foto: Getty Images
Opinii
13 oct.
De câte războaie e nevoie ca să iei un Nobel pentru Pace?
Luca Niculescu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu Sursa foto Dumitru Angelescu, Agerpres
Opinii
12 oct.
Pactul care a băgat România în criză. Luca Niculescu, pe urmele tandemului Nicu&Marcel
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Opinii
12 oct.
Eficiență sau Supraviețuire? Noua arhitectură energetică a României în fața riscurilor hibride și geopolitice
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