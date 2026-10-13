Partidul Național Liberal a anunțat marți, 13 octombrie, că „ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu” pentru o durată de jumătate de an.

Bolojan: „În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu”

„Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni. PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene”, a transmis PNL.

Partidul condus de Ilie Bolojan a precizat că „este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate”, iar „bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă”.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord. PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”, se mai arată în comunicat.

Ziua precedentă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că face un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.