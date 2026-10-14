Reacția lui Dominic Fritz după ce PSD a anunțat că intră cu 11 miniștri în Guvernul Luca Niculescu

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, 14 octombrie, că „nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD”.

„Da, România are nevoie de un guvern. Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț. Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască - și asta, în timp ce capturează justiția”, a transmis Fritz pe Facebook.

El a precizat că USR nu va vota acest guvern „în care PSD se întoarce cu niște oameni-paravan la ministerele cu bugete mari ca să blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”.

„Mai ales că știm că se poate guverna și altfel. În mai puțin de un an, Radu Miruță și Irineu Darău au reușit să salveze 5 fabrici și șantiere și mii de locuri de muncă. Oana Țoiu a susținut și zilele trecute, la Consiliul Afacerilor Externe, sancțiuni pentru peste 1.500 de persoane și organizații din Rusia. Diana Buzoianu oprește robinetele cu bani publici, în plânsetele lui Sorin „ceasul” Grindeanu”, a explicat președintele USR.

Fritz a adăugat că Guvernul Luca Niculescu se va baza doar „pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament”. „Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că „îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place”. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne. Voi propune Comitetului Politic al USR în ședința de vineri ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu”, a conchis Fritz.

PSD, PNL și UDMR vor vota Guvernul Niculescu. Cronologia ultimelor 10 zile

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. A fost al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, Luca Niculescu le-a propus partidelor să îi ofere susținere pentru 6 luni, printr-un acord politic, astfel încât „să scoatem țara din această criză politică, economică și socială”.

Tot pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Astăzi, 14 octombrie, și PSD a decis să intre la guvernare și să susțină Guvernul Luca Niculescu.