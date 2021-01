După Vlad Voiculescu, și Ciprian Ciucu se plânge că Nicușor Dan nu îi răspunde la telefon: „A fost inabordabil în această perioadă”

„Cei care locuim pe Prelungirea Ghencea vă rugăm să nu ne mai spuneți că acest subiect ține de PMB, deoarece v-am votat noi, locuitorii acestei zone, nu cei de la PMB! Normal ar fi să stabiliți cu primarul Capitalei o întâlnire pe lună, după care să ne faceți nouă, locuitorilor, o informare transparentă a statusului lucrărilor”, a scris un utilizator pe Facebook, la o postare a lui Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, în care acesta își făcea bilanțul celor două luni, de când este în funcție.

„Credeți că eu nu aș vrea să știu?”



La acest comentariu, Ciucu a răspuns: „Când primarul general va răspunde la telefon, voi vorbi cu el. În această perioadă a fost inabordabil. Credeți că eu nu aș vrea să știu și eu, ca să vă pot spune și dumneavoastră? Aici stau, în Ghencea. Când va debloca conturile, probabil va continua lucrarea”.

În postarea sa, Ciucu recunoaște că finalizarea lucrărilor din Prelungirea Ghencea ar ajuta mult decongestionarea traficului în zona Drumul Taberei, dar transmitea că se bazează pe „ajutorul Primăriei Capitalei”.

Ciucu și Dan au câștigat alegerile susținuți de alianta PNL-USR PLUS.

Altfel, activ pe rețelele sociale, Nicușor Dan are ultima postare pe Facebook pe 1 ianuarie: „Mulțumesc tuturor! A fost un an greu. Am simțit fiecare acest lucru. Dar l-am trecut cu bine, atât cât a putut fiecare. Știm, cel puțin, că avem puterea să începem anul cu mai multă încredere și speranță. Vă doresc multă sănătate, pace și să aveți convingerea că putem reuși în lucrurile pe care ni le propunem. Trebuie să gândim mare pentru București și vom reuși. La mulți ani!”.

