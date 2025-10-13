PSD se pregătește pentru schimbări majore în conducere, iar congresul formațiunii, programat pentru perioada 7-9 noiembrie, ar putea aduce modificări semnificative în structura de leadership a partidului.

Negocieri și strategii interne pentru funcții

Europarlamentarul Claudiu Manda, liderul organizației PSD Dolj, este considerat unul dintre favoriții pentru poziția de secretar general al partidului, în echipa lui Sorin Grindeanu. Această mișcare ar consolida legăturile cu una dintre cele mai puternice filiale ale PSD.

Claudiu Manda este și în topul rușinii atunci când vine vorba de absențele de la sesiunile din Parlamentul European, potrivit unei analize recente.

De asemenea, Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman, ar putea fi noul secretar general al PSD, spun sursele Libertatea.

Un al nume vehiculat pentru funcția de secretar general al PSD este Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Sorin Grindeanu i-a propus inițial Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, un post de prim-vicepreședinte. Aceasta ar fi refuzat, preferând să rămână la conducerea organizației Dolj alături de Claudiu Manda.

Paul Stănescu ar dori să-și mențină influența prin promovarea lui Marius Oprescu ca prim-vicepreședinte. Această mișcare ar asigura sprijinul filialelor Dolj și Olt pentru noua conducere.

Cine se bate pentru prim-vicepreședinte PSD și care sunt implicațiile

Pentru cele patru poziții de prim-vicepreședinte, competiția este strânsă. Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, și Marius Oprescu, președintele CJ Olt, sunt considerați favoriți.

Din postura de vicepreşedinte al Parlamentului European, Negrescu este unul dintre cei mai influenţi eurodeputaţi români la Bruxelles.

Victor Negrescu beneficiază de susținerea directă a lui Sorin Grindeanu. Bogdan Ivan are sprijinul lui Radu Moldovan, liderul influent al PSD Bistrița. Marius Oprescu este apropiat de Paul Stănescu, actualul secretar general care va renunța la funcție.

Pentru ultimul loc de prim-vicepreședinte concurează Gheorghe Șoldan (președintele CJ Suceava), Corneliu Ștefan (președintele CJ Dâmbovița) și Ionuț Pucheanu (primarul Galațiului).

Aceste schimbări ar putea reconfigura echilibrul de putere în PSD. Cooptarea lui Bogdan Ivan ar aduce și susținerea organizației Bistrița.

Includerea lui Ionuț Pucheanu, unul dintre criticii lui Grindeanu, ar putea preveni formarea unei opoziții interne înaintea congresului.

Retragerea lui Titus Corlățean

Luni, Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din cursa pentru șefia PSD.

El a declarat: „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale” și că „nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă”.

Aceste schimbări în conducerea PSD vor avea un impact semnificativ asupra direcției viitoare a partidului. Rămâne de văzut cum se vor concretiza aceste negocieri și ce efecte vor avea asupra politicii românești în ansamblu.

Când are loc congresul PSD

Sursele citate sugerează că data probabilă pentru congresul PSD este 7 noiembrie. Acest eveniment va fi crucial pentru stabilirea noii structuri de conducere și a strategiei partidului pentru perioada următoare.

Sorin Grindeanu a confirmat organizarea congresului în această toamnă, declarând: „În această toamnă vom organiza congresul, sigur. Și ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”.

Congresul PSD ar putea avea loc în perioada 7-9 noiembrie.