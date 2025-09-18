„Este o realitate că există metode de supraveghere și monitorizare, iar unii colegi se tem să vorbească liber. Le-am spus că, dacă ajungem să nu mai avem curajul să ne exprimăm deschis, ne transformăm într-un partid de moluște, lipsit de viață democratică”, a spus Titus Corlățean, la Europa FM.

Senatorul PSD a subliniat că proiectul său este unul intern, destinat membrilor PSD, care vor avea de ales între menținerea actualei conduceri, „marcată de pierderi, gestionări proaste și lipsă de credibilitate”, și o schimbare profundă, prin oameni competenți, cu studii solide, capabili să inspire încredere și să reprezinte România la nivel internațional.

„Dacă oamenii nu cred în politicieni nu îi urmează. De aceea, propun o echipă de oameni credibili și bine pregătiți”, a adăugat Titus Corlățean.

El a recunoscut că nu și-a dorit dintotdeauna funcția de lider al PSD. „Poate era ultimul lucru pe care îl voiam, dar în actuala criză, după discuții cu mulți colegi, am decis să-mi asum această candidatură. Politica înseamnă asumare”, a explicat Corlăţean.

Întrebat cine îl sprijină, acesta a spus că are mulți susținători valoroși, dar că încă nu este momentul ca aceștia să se expună public.

„Asta cu execuţia aplicată unora dintre colegii de la Cameră, o ştim, dar există modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, mai prin mijloacele din presă, mai direct prin oameni de prin instituţii. Se întâmplă şi este o realitate. Nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine. Bătălia este aspră, nu pentru lucrurile care se văd, ci pentru lucrurile care nu se văd”, a transmis Titus Corlățean.

Acesta a menționat că printre cei care și-au asumat deja public susținerea se numără Robert Cazanciuc și primarul Constantin Toma din Buzău, dar a precizat că procesul de formare a unei echipe solide nu este simplu.

„Este nevoie de o schimbare reală. Nu mai folosim cuvântul „reformă”, pentru că a fost compromis. Le-am spus colegilor: dacă nu putem vorbi liber, ne pierdem curajul și devenim un partid inert, iar moartea politică ne va aștepta inevitabil”, a conchis Titus Corlățean.