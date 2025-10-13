Mai mulți europarlamentari români, absenți la peste 40% din ședințele de la Strasbourg

Pe primele locuri în clasamentul absențelor se află Gabriela Firea și Gheorghe Cârciu (ambii PSD), urmați de Dan Motreanu (PNL), Cristian Terheș (ales pe listele AUR) și Claudiu Manda (PSD). Fiecare dintre aceștia a lipsit la aproximativ jumătate dintre reuniunile plenare desfășurate între iulie 2024 și octombrie 2025.

Potrivit listelor oficiale de prezență întocmite la finalul fiecărei ședințe, Gabriela Firea și Gheorghe Cârciu au înregistrat câte 29 de absențe din totalul de 65 de ședințe. Urmează Dan Motreanu și Cristian Terheș, cu 28 de absențe, și Claudiu Manda, cu 26.

În topul extins al celor mai absenți europarlamentari români se mai află Dragoș Benea, Andi Cristea, Dan Nica, Virgil Popescu, Rareș Bogdan și Mihai Tudose, fiecare lipsind la peste 20 de ședințe.

„Claudiu Manda a avut și în legislatura trecută al doilea cel mai mare număr de absențe dintre toți eurodeputații, fiind întrecut doar de un ales grec care nu s-a putut prezenta la muncă pentru că era în închisoare”, notează Digi24.

Un europarlamentar PSD nu a mers la plen timp de 5 luni

Cazul cel mai neobișnuit este cel al social-democratului Andi Cristea, care, potrivit sursei citate, nu a participat la nicio ședință timp de cinci luni. Deși mandatul a început pe 16 iulie 2024, el a fost prezent pentru prima dată abia în luna decembrie.

Cristea, aflat la al doilea mandat de europarlamentar (după cel din perioada 2014-2019), figurează cu 24 de absențe în total.

Europarlamentari care nu au vorbit deloc în plen

Prezența redusă nu este singura problemă. Mai mulți eurodeputați români nu au avut nicio intervenție la dezbaterile din plenul Parlamentului European. Printre aceștia se numără Gheorghe Cârciu, Mircea Hava și Claudiu Manda.

Dacă pentru Gheorghe Cârciu este primul mandat, Mircea Hava (PNL) și Claudiu Manda (PSD) sunt deja la al doilea. În legislatura precedentă, Manda se afla exact în aceeași situație: zero contribuții la dezbaterile plenare. În schimb, Mircea Hava a avut în mandatul anterior cinci intervenții în cinci ani, precizează Digi24.

Pe lista celor mai puțin activi în plen se mai regăsesc Dragoș Benea cu trei intervenții, Gheorghe Falcă cu cinci, Mihai Tudose tot cu cinci și Virgil Popescu cu șase intervenții.

Ce salarii și beneficii au europarlamentarii

Un eurodeputat primește aproximativ 8.000 de euro net lunar, la care se adaugă o indemnizație de 5.000 de euro pentru cheltuielile de birou. În plus, aceștia beneficiază de o diurnă de 350 de euro pe zi, pentru cazare și masă, atunci când participă la sesiunile Parlamentului.

Conform regulamentului, absențele nemotivate pot avea consecințe financiare. Eurodeputații care participă la mai puțin de jumătate din ședințele anului parlamentar fără justificare pot pierde jumătate din indemnizația pentru birouri. România are în prezent 33 de europarlamentari în Parlamentul European.

