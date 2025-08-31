Poliția Rutieră Brașov recomandă șoferilor să folosească ruta alternativă DN 1A Brașov-Săcele-Cheia-Ploiești pentru a evita blocajele. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a declarat: „La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat şi circulaţia se desfăşoară îngreunat pe DN 1, pe direcţia Braşov-Bucureşti, începând cu localitatea Predeal”.

Pentru a îmbunătăți situația, autoritățile au luat măsuri. S-au format dispozitive de Poliție Rutieră în mai multe puncte-cheie: municipiul Brașov (zona Dârste), stațiunea Predeal, intersecția DN 1 cu DN 73A și intersecția DN 73 cu DN 73A (Râșnov).

Poliția Brașov îndeamnă conducătorii auto să respecte indicațiile agenților de circulație și semnalizarea temporară. De asemenea, se recomandă planificarea din timp a călătoriilor, luând în considerare rutele alternative.

Alte sfaturi importante includ adaptarea vitezei la condițiile de drum, păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față și evitarea manevrelor riscante de depășire.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea riscului de incidente în trafic și pentru asigurarea unei călătorii în siguranță pentru toți participanții la trafic.

