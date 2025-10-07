Surse de informare pentru călători

CFR SA recomandă călătorilor să verifice situația trenurilor înainte de plecare. „Pentru a evita eventualele neplăceri, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA recomandă publicului călător să verifice situația trenurilor înainte de plecare sau de planificarea unei călătorii, accesând sursele oficiale de informare”, a transmis compania, conform sursei citate.

Pasagerii pot consulta următoarele surse oficiale pentru informații actualizate:

Site-urile operatorilor de transport feroviar

Platforma online https://mersultrenurilor.infofer.ro

Personalul din stațiile de cale ferată

CFR SA îndeamnă călătorii să se informeze din timp și să respecte indicațiile personalului feroviar pentru siguranța deplasărilor.

Zone afectate de codul roșu

Meteorologiii au extins avertizarea de cod roșu pentru cinci județe și municipiul București. Conform articolului club feroviar, în perioada 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, următoarele zone vor fi afectate:

Constanța

Călărași

Ialomița

Giurgiu

Ilfov

București

În aceste zone se așteaptă ploi torențiale și abundente, cu cantități de apă între 80-100 l/mp, izolat ajungând la 120-140 l/mp.

Alte avertizări meteorologice

Pe lângă codul roșu, au fost emise și alte avertizări:

Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea și sud-estul Transilvaniei și Olteniei

Cod galben de ploi însemnate cantitativ în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei și vestul Carpaților Meridionali

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit și un cod roșu de inundații pentru râurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.