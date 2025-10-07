Cod roșu de ploi torențiale București, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov

Astfel, de marți seară, Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 15.00, în zonele avertizate va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de până la 140 l/mp.

Harta județelor afectate de avertizările cod roșu, galben și portocaliu. Sursa: ANM

Fenomene meteo severe în jumătate de țară, până miercuri

De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60-90 l/mp și izolat de 100 l/mp. O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1.700 metri.

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25 – 30 l/mp și izolat 40 – 50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60 – 90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10 – 30 cm).

Marți, până la ora 21.00, este valabilă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20 – 25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, potrivit meteorologilor ANM.

De miercuri noapte, 17 județe vor intra parțial sau integral sub avertizare cod galben de vânt. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1.700 m vor fi rafale în general de 80 – 90 km/h. Alerta meteo este valabilă până joi dimineață.

Până spre mijlocul acestei săptămâni, vremea va fi predominant închisã şi rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţării, local deosebit de rece în sud, centru şi nord-est.

În sudul, estul şi centrul teritoriului va ploua pe arii extinse, local însemnat cantitativ, în Muntenia şi Dobrogea, pe alocuri se vor acumula şi peste 80 – 100 l/mp. În regiunile vestice şi nord-vestice ploile se vor semnala izolat.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini în special de peste 2.000 m vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în est, sud-est şi local în rest, cu viteze în general de 45 – 55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul şi sudul Moldovei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, rafalele vor fi şi de 60 – 70 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 şi 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 şi 12 grade Celsius, mai ridicate pe litoral, spre 14… 15 grade Celsius.

De joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor și se va încălzi ușor.

