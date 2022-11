Adi Croitoru a demisionat în martie din fruntea ANANP. La scurt timp, a preluat funcția de administrator și majoritatea părților sociale la firma Green Collective SRL, la care asociat unic era fiul acesteia, Dragoș Croitoru.

Principalul obiect de activitate: consultanță în probleme de mediu.

În ultimele luni a încheiat patru contracte, obținute prin atribuire directă, cu Compania de Apă Târgoviște S.A. și RAJA S.A. Constanța.

Valoarea cumulată a contractelor este de 295.000 de lei, cea mai mare parte – 265.000 de lei – de la compania de apă din Constanța.

Potrivit datelor din platforma achizițiilor publice SICAP, RAJA S.A. Constanța a atribuit contractul la 21 noiembrie 2022, pentru un raport privind implementarea măsurilor din acordul de mediu pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă.

Firma fostei șefe de la agenția de stat a participat și la o licitație organizată de Primăria Sectorului 3 pentru realizarea unui studiu privind evoluția și identificarea habitatului liliecilor în zonele în care sunt realizate lucrări de reabilitare termică.

Licitația a fost însă anulată, conform datelor din SICAP.

Firma Green Collective SRL a fost înființată în anul 2017. Anul trecut figura cu zero angajați, a avut o cifră de afaceri de 578 de lei și pierderi de 16.577 de lei.

Recomandări O nouă eroare la INML: a încurcat iar morții. O familie a primit trupul unei femei în loc de al unui bărbat. Descoperirea, făcută după trei luni

Adi Croitoru: „Am hotărât să obțin rezultate și în mediul privat”

Contactată de Libertatea, Adi Croitoru a declarat că nu vede nicio problemă în faptul că obține contracte cu entități de stat.

„Sunt administratorul unei firme de consultanță pe mediu, asta am făcut în ultimii 30 de ani, asta știu să fac, am hotărât să obțin rezultate și în mediul privat. Am făcut personal solicitare să fiu eliberată din funcția de președinte, pentru că vreau să lucrez în privat. Am trimis peste tot oferte, nu cred că e o problemă să îți promovezi firma. Acum sunt trei angajați, să ne ajute Dumnezeu să și obținem contracte”, a declarat Croitoru.

Întrebată dacă funcția pe care a deținut-o cântărește în obținerea contractelor, Croitoru spune că experiența primează.

„Dacă ești autorizat, iar eu sunt autorizată, și oferta ta este bună, te cumpără o entitate. Nu cred că te cumpără că ai avut o funcție. Te cumpără pentru că oferta ta este bună. Faptul că lucrezi foarte mult într-un domeniu îți asigură un grad de profesionalism. Dacă lucram la Cultură și acum mă apucam de Mediu, probabil nu eram extrem de profi”, a detaliat aceasta.

Nu știu dacă e o problemă că un funcționar public care s-a ocupat de mediu poate să își încerce norocul și în privat. Și vreau să și reușesc, să facem lucrurile așa cum trebuie. Documentația pe care o elaborăm noi este de calitate, pentru că atâția ani am elaborat astfel de documentații. Adi Croitoru:

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

