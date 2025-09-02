Ce este TikTok

TikTok este o platformă de social media, lansată în China, în 2016, de compania de tehnologie ByteDance sub numele de Douyin. Aceasta a revoluționat modul în care lumea consumă și creează conținut digital. Aplicația permite utilizatorilor să creeze, să editeze și să distribuie clipuri video scurte, de obicei cu muzică, efecte speciale și filtre creative.

În scurt timp, TikTok a devenit un fenomen cultural global, fiind folosit nu doar de adolescenți, ci și de branduri, politicieni, artiști și mari organizații pentru a se promova. Succesul TikTok se datorează în special algoritmului său de recomandare, care analizează comportamentul utilizatorilor (obiceiuri de vizionare și modul de interacțiune) pentru a oferi un flux unic de conținut personalizat „For You” („Pentru tine”).

Acesta determină ce videoclipuri apar în fața fiecărui utilizator, crescând șansele ca un clip să devină viral, potrivit Techtarget.com. Clipurile scurte acoperă diverse genuri, de la comedie și dans, până la educație, și au, de regulă, o durată între 15 și 60 de secunde.

Există, însă, și utilizatori care produc conținut mai lung, TikTok permițând acum încărcarea a până la 60 de minute de material preînregistrat și zece minute de video realizat direct în aplicație. Influența TikTok depășește sfera de divertisment, evoluând într-un spațiu folosit pentru activism, marketing de brand și descoperirea de talente.

Ce știe TikTok despre tine

Platforma este apreciată pentru conținutul său dinamic, videoclipurile scurte, dar și pentru modul în care reușește să ofere utilizatorilor fix ceea ce le place, datorită algoritmilor de recomandare. Totuși, dincolo de divertisment, TikTok ridică o serie de întrebări serioase legate de confidențialitatea datelor și de modul în care acestea sunt colectate, stocate și utilizate. Pentru a afla răspunsul, putem consulta pagina dedicată politicii de confidențialitate a TikTok.

La fel ca majoritatea platformelor de social media, TikTok colectează o gamă largă de date, iar lista este una consistentă. Poți vedea varianta completă în politica lor de confidențialitate, însă există câteva aspecte importante. În primul rând este conținutul generat de utilizatori, inclusiv comentarii, fotografii, transmisiuni live, înregistrări audio, videoclipuri, text, hashtag-uri și materiale video cu obiecte virtuale pe care alegi să le creezi sau să le încarci pe platformă („Conținut al utilizatorului”), împreună cu metadatele asociate, ca momentul, locul și autorul.

Chiar dacă nu ești utilizator, informații despre tine pot apărea în Conținutul creat sau publicat de alții pe platformă. Apoi sunt mesajele, adică informațiile pe care le furnizezi atunci când compui, trimiți sau primești mesaje prin funcțiile de comunicare ale platformei. Acestea includ mesajele trimise prin chat în comunicarea cu vânzători sau atunci când folosești asistenți virtuali pentru a achiziționa produse. Datele includ atât conținutul mesajului, cât și informații ca momentul trimiterii/primirii, statusul de citire și participanții la conversație.

Sunt, de asemenea, informații despre achiziții, cum ar fi numerele cardurilor de plată sau alte metode de plată terțe (ex. PayPal), necesare pentru procesarea plăților, precum și adresa de facturare și de livrare. TikTok colectează și informații legate de garanții extinse, istoricul tranzacțiilor și al achizițiilor realizate pe sau prin platformă.

Datele primite de la organizații și terți, inclusiv surse publice, autorități guvernamentale, organizații profesionale sau ONG-uri reprezintă o altă categorie de date colectate de aplicație. TikTok colectează și date partajate de parteneri de publicitate și analiză, care includ informații despre activitățile tale în afara platformei, cum ar fi utilizarea altor site-uri, aplicații sau magazine (online și offline), inclusiv produsele sau serviciile cumpărate.

Acești parteneri trimit și identificatori mobili pentru reclame, adrese de e-mail și numere de telefon criptate, precum și identificatori de cookie-uri, pentru a corela acțiunile tale externe cu contul tău de TikTok, conform McAfee. Așadar, TikTok știe ce conținut creezi, conținutul în care apari, mesajele pe care le trimiți (inclusiv conținutul acestora), informații de plată și, posibil, datele din agenda telefonică. În plus, colectează informații despre tine din surse externe și despre achizițiile efectuate prin platformă.

Conform politicii de confidențialitate a platformei, TikTok colectează în mod automat și alte date, și anume:

Date de localizare. Informații despre locația aproximativă, bazată pe cartela SIM și/sau adresa IP. De asemenea, sunt colectate date despre locații adăugate de tine la conținutul publicat (ex. obiective turistice, magazine, etc.). Însă versiunile actuale ale aplicației nu mai colectează date GPS precise de la utilizatorii din SUA.

Date din imagini și audio. Informații legate de videoclipurile, fotografiile și sunetele din conținutul tău, precum identificarea obiectelor și peisajelor, recunoașterea trăsăturilor faciale sau corporale, analiza naturii sunetului și transcrierea cuvintelor rostite.

Metadate. Atunci când încarci sau când creezi conținut sunt generate automat metadate (metainformații) care descriu modul, momentul, locul și persoana care a creat, a colectat sau care modificat acel conținut. Metadatele includ și informații precum numele contului, ceea ce permite altor utilizatori să asocieze conținutul cu profilul tău.

În ceea ce privește durata de stocare a acestor informații, răspunsul este unul vag. Conform TikTok, aceste informații sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru a furniza serviciile platformei și pentru celelalte scopuri prevăzute în politica de confidențialitate.

De asemenea, aplicația păstrează informații atunci când este necesar pentru a respecta obligații contractuale și legale, când are un interes legitim în acest sens (cum ar fi îmbunătățirea și dezvoltarea platformei și creșterea siguranței, securității și stabilității), precum și pentru exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Cuvintele-cheie aici sunt „atât timp cât este necesar” și „când este necesar”. Practic, TikTok nu oferă o perioadă clară și unică. De fapt, compania precizează că durata de stocare variază în funcție de tipul de informație și de scopurile pentru care aceasta este utilizată.

De ce să-ți ștergi contul TikTok

Există numeroase motive pentru care un utilizator ar putea renunța la contul de TikTok. Unii ar putea alege să-și protejeze viața privată, pentru alții importantă este gestionarea mai eficientă a timpului ori reducerea presiunilor emoționale. Motivațiile diferă de la persoană la persoană, însă toate au în comun dorința de a se distanța de platformă. Iată câteva dintre cele mai frecvente motive pentru care unii internauți renunță la TikTok:

Confidențialitatea datelor. TikTok colectează o cantitate semnificativă de informații personale, lucru care poate genera un anumit nivel de disconfort. Ștergerea contului este o modalitate de a limita accesul aplicației la aceste date și de a-ți proteja mai bine intimitatea online.

Gestionarea timpului. Aplicația are potențialul de a deveni un mare „devorator de timp”, prin derularea constantă a fluxului de conținut. Dacă îți este greu să controlezi timpul din aplicație, ștergerea contului te poate ajuta să-ți recapeți timpul liber pentru activități mai importante, precum muncă, studiu sau hobby-uri, conform Capcut.com.

Echilibru emoțional. Rețelele sociale pot genera stres și anxietate, mai ales prin expunerea la standarde nerealiste și comparații permanente. O pauză de la TikTok sau chiar renunțarea completă la cont poate reduce aceste presiuni și te poate ajuta să-ți îmbunătățești starea psihică.

Siguranța cibernetică. Chiar dacă TikTok implementează măsuri de securitate, riscurile de tipul scurgerilor de date sau atacurilor cibernetice nu pot fi excluse. Prin ștergerea contului elimini aceste vulnerabilități și îți reduci expunerea la posibile amenințări.

Evitarea expunerii publice. Succesul neașteptat sau atenția crescută pe care o poți atrage pe TikTok nu este mereu dorită. Dacă nu te simți confortabil cu vizibilitatea sporită sau cu interacțiunile nedorite, ștergerea contului îți redă controlul asupra propriei vieți și te ajută să te retragi din lumina reflectoarelor.

Cum să îți ștergi contul de TikTok

Procesul de ștergere a contului de TikTok este simplu și intuitiv, se face direct din aplicație și durează doar câteva momente. Acesta presupune parcurgerea unor pași clari, precum și o perioadă de așteptare înainte ca datele tale să fie eliminate definitiv din baza de date a platformei. În continuare, îți explicăm cum poți să îți ștergi contul de TikTok în siguranță.

Ștergerea contului TikTok pe telefonul mobil

Pasul 1 – Accesează setările aplicației. Intră în TikTok și apasă pe butonul „Profil” din colțul din dreapta jos. Selectează meniul (cele trei linii) → „Setări și confidențialitate” → „Cont” → „Dezactivează sau șterge contul”.

Pasul 2 – Selectează opțiunea de ștergere. Alege „Ștergere definitivă cont”. Ți se va cere să indici un motiv sau poți apăsa direct pe „Sari peste”. În această etapă, poți descărca datele contului, dacă dorești.

Pasul 3 – Confirmă ștergerea. Apasă „Continuă”, urmează pașii de verificare a identității și selectează „Șterge contul”. Confirmă alegerea printr-un ultim click pe „Șterge”, iar contul tău va fi șters definitiv.

Ștergerea contului TikTok pe laptop/PC

Pasul 1 – Intră în setările contului. Din pagina de profil, accesează setările (pictograma sub formă de roată). Apoi mergi la „Gestionați contul”, selectează „Ștergere” și confirmă alegerea apăsând „Continuă”.

Pasul 2 – Verifică-ți identitatea. Urmărește instrucțiunile afișate pe ecran pentru a-ți confirma identitatea.

Pasul 3 – Șterge definitiv contul. După verificare, apasă opțiunea finală de ștergere pentru a-ți închide definitiv contul TikTok. Dacă dorești să reactivezi contul vei putea face asta oricând în termen de 30 de zile de la ștergere. După această perioadă, contul devine inactiv permanent.

Vezi şi cum ștergi istoricul de navigare pe internet, în funcție de browser-ul folosit!

