Phone Arena scrie că OnePlus, parte a BBK Group, a publicat recent mai multe imagini promoționale care prezintă noul design al telefonului.

Culoarea vedetă: Sand Storm

Noile imagini se concentrează pe culoarea Sand Storm, care pare să fie opțiunea principală pentru această serie.

OnePlus se pregătește să lanseze OnePlus 15, cel mai nou model din portofoliul său de smartphone-uri. Foto: OnePlus

Telefonul are un corp metalic tratat cu oxidare de calitate aerospațială. Această tehnologie oferă metalului un aspect și o senzație similară ceramicii, precum și o durabilitate sporită.

Este un finisaj de înaltă calitate, conceput pentru a rezista la zgârieturi și lovituri din utilizarea zilnică.

Design nou, cameră rectangulară

Din imaginile prezentate, se observă că OnePlus 15 adoptă o abordare de design diferită față de predecesorul său, OnePlus 13 (compania a sărit peste numărul 14).

Cea mai mare schimbare este noul modul rectangular al camerei de pe spate, aducându-l mai aproape de alte modele recente OnePlus, cum ar fi OnePlus 13T.

Acest tip de finisaj este similar cu cel folosit în industria aeronautică sau pentru echipamente industriale, oferind o rezistență sporită la uzura zilnică.

Lansarea oficială a OnePlus 15 se apropie, iar compania continuă să dezvăluie treptat detalii despre noul său flagship.

