Atac în plină noapte, lângă Parcul Teilor

Incidentul s-a petrecut pe strada Brățării, aproape de Parcul Teilor, după miezul nopții. Tânărul român a fost doborât la pământ și lovit cu o baionetă și o bâtă de către patru indivizi care coborâseră dintr-un BMW.

Curierul bengalez Delour D., care se întorcea de la muncă pe scuter, a fost martor la scenă. Deși recunoaște că s-a temut pentru propria viață, nu a ezitat să se apropie de victimă după ce agresorii au plecat.

„Îi curgea sânge din gură”, a povestit el polițiștilor, potrivit relatărilor citate de Mediafax.

Apel la 112 și intervenție rapidă

Delour D. a sunat imediat la numărul de urgență și a anunțat că se află lângă un tânăr grav rănit, înjunghiat și bătut. A dat adresa exactă, iar în scurt timp, la fața locului au ajuns poliția și ambulanța. Victima a fost transportată la spital și, după 10 zile de îngrijiri medicale, a fost externată.

„Poporul român este un popor pașnic și eu am făcut doar ce trebuia să fac”, a declarat curierul, citat de Mediafax.

Pe baza mărturiilor curierului, anchetatorii au reușit să îi identifice pe agresori. Cei patru bărbați au fost trimiși în judecată pentru lovire sau alte violențe și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Intervenția rapidă a curierului bengalez a făcut diferența dintre viață și moarte pentru tânărul român atacat pe stradă.

