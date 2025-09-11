Decizia Curții Europene de Justiție

Această decizie vine într-un moment sensibil pentru prim-ministrul ungar, care se află sub presiune crescândă de a pune capăt dependenței energetice a țării sale față de Rusia, pe care a încercat să o mențină în ciuda războiului din Ucraina.

Judecătorii de la Luxemburg au decis joi că Comisia Europeană ar fi trebuit să ia în considerare regulile UE privind achizițiile publice atunci când a aprobat planurile Budapestei de a subvenționa construcția a două noi reactoare nucleare de către Rosatom.

„Comisia ar fi trebuit să verifice dacă această atribuire directă, făcută fără o procedură de licitație publică, respectă regulile UE privind achizițiile publice”, a declarat instanța.

Planurile Ungariei pentru energia nucleară

Budapesta plănuia să construiască o centrală nucleară de 2 gigawați, pentru care formase un parteneriat cu Rosatom, companie de stat rusă, în 2014. Procesul, mult întârziat, are acum ca termen de finalizare începutul anilor 2030.

În timp ce alte țări din fostul bloc estic s-au orientat către tehnologia occidentală pentru modernizarea infrastructurii nucleare din era sovietică, Ungaria a insistat asupra partenerului rus, deși a explorat și alternative.

Reacția guvernului ungar

Guvernul ungar a declarat că va continua proiectul conform planificării, dar este pregătit să coopereze cu Comisia pentru a demonstra că a îndeplinit cerințele privind achizițiile publice și ajutorul de stat.

„Curtea nu a spus că proiectul nu a respectat regulile de achiziții publice, ci doar că argumentarea sa nu a fost satisfăcătoare”, a declarat János Bóka, ministrul afacerilor europene, într-o conferință de presă joi.

Comisia Europeană a declarat că va „studia cu atenție hotărârea și va reflecta asupra pașilor următori”.

Decizia Curții Europene de Justiție reprezintă un obstacol semnificativ pentru planurile energetice ale Ungariei și poate avea implicații importante pentru relațiile sale cu Rusia și UE.

Ce este compania Rosatom

Rosatom este o corporație de stat rusă specializată în energie nucleară, cu sediul la Moscova. Este una dintre cele mai mari companii nucleare din lume și gestionează toate activele nucleare ale Rusiei, atât civile, cât și militare.

Rosatom cuprinde peste 350 de întreprinderi, inclusiv institute de cercetare științifică, un complex de arme nucleare și singura flotă nucleară din lume de gheață.

Compania este lider mondial în construcția de centrale nucleare peste hotare, fiind responsabilă pentru 90% din exporturile globale de tehnologie nucleară, cu 22 de unități nucleare în construcție în șapte țări până în 2024.

Legăturile Rosatom cu Ungaria

Compania Rosatom are legături semnificative cu Ungaria, în principal prin proiectul de extindere a centralei nucleare de la Paks, singura centrală nucleară a Ungariei. În 2014, guvernele Rusiei și Ungariei au semnat un acord în valoare de 12,5 miliarde de euro, prin care Rosatom urma să construiască două noi reactoare nucleare, fiecare cu o capacitate de 1,2 gigawați, pe lângă cele patru reactoare sovietice deja existente.

Această extindere, cunoscută sub numele Paks II, a fost finanțată parțial printr-un împrumut de 10 miliarde de euro oferit Ungariei de Rusia, cu returnare până în 2046 și o rată a dobânzii între 3,9% și 4,9%.

Proiectul a întâmpinat întârzieri și controverse, inclusiv o dispută legală la nivelul Uniunii Europene privind ajutorul de stat acordat Ungariei pentru acest proiect.

