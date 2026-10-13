Prețurile Dacia Striker în România. Cât costă modelul produs în Turcia, disponibil în trei tipuri de motorizări hibride

Dacia a anunțat prețurile din România pentru Striker, noul model produs în Turcia, disponibil cu trei motorizări și patru niveluri de echipare. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro, cu TVA inclus, și ajung la 30.750 de euro pentru versiunea Hybrid 150 4×4 Extreme.

Dacia Striker: prețurile în România pentru noul model. Cât costă și ce dotări are

Dacia Striker poate fi comandată în România. Cel mai nou produs al mărci, produs în Turcia, va fi disponibil cu trei variante de motorizare și patru niveluri de echipare, iar prețurile pornesc de la 21.900 de euro, cu TVA inclus. Versiunea cea mai scumpă dintre cele cu prețuri comunicate ajunge la 30.750 de euro, potrivit Hotnews.

Noul model Dacia va putea fi comandat în patru versiuni de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. Prețurile de pornire anunțate pentru cele trei motorizări sunt:

Dacia Striker Mild Hybrid-G 140: de la 21.900 de euro, cu TVA inclus;

de la 21.900 de euro, cu TVA inclus; Dacia Striker Hybrid 155: de la 27.000 de euro;

de la 27.000 de euro; Dacia Striker Hybrid 150 4×4: de la 28.800 de euro.

Prețul pentru versiunea Striker Hybrid 150 4×4 cu nivelul de echipare Extreme ajunge la 30.750 de euro.

Prețurile Dacia Striker în România / Imagine realizată cu ajutorul AI

Ce dotări are Dacia Striker Essential

Versiunea de bază, Essential, include jante din oțel de 17 inchi, bare de pavilion și sistemul Media Display, cu ecran central de 10,1 inchi.

Lista dotărilor standard cuprinde servicii conectate și replicare pentru smartphone, un tablou de bord digital LightVisio de 7 inchi, climatizare manuală, senzori și cameră video pentru parcarea cu spatele, precum și geamuri electrice față și spate.

Nivelul de echipare Expression include toate dotările versiunii Essential, la care se adaugă jante din aliaj de 17 inchi și climatizare automată pe două zone.

Dacia Striker Expression aduce climatizare automată

Mașina primește și frână de parcare electrică cu funcție Autohold, o consolă centrală înaltă cu cotieră și oglinzi rabatabile electric.

Pentru pasagerii din spate sunt prevăzute guri de ventilație și două porturi USB.

Ce oferă versiunea Dacia Striker Extreme

Echiparea Extreme păstrează dotările versiunii Expression și adaugă jante din aliaj de 18 inchi, elemente decorative exterioare și interioare în nuanța Copper Brown și un plafon panoramic fix din sticlă.

Printre dotările suplimentare se numără cartela hands-free, tapițeria lavabilă din TEP MicroCloud și covorașele din cauciuc.

Sistemul multimedia Media Nav Live are un ecran central de 10,1 inchi și navigație conectată. Echiparea include și sistemul audio Arkamys 3D Sound System, cu șase difuzoare, precum și un sistem de control al vitezei la coborâre.

Dacia Striker Journey are scaun șofer cu reglaje electrice

Versiunea Journey pornește de la dotările nivelului Expression și include jante din aliaj de 18 inchi și hayon electric cu funcție hands-free.

Lista echipamentelor cuprinde cartelă hands-free, consolă centrală înaltă cu cotieră și scaun pentru șofer cu reglaje electrice. Scaunele din față și volanul sunt încălzite.

Sistemul multimedia Media Nav Live, cu ecran de 10,1 inchi și navigație conectată, este inclus și la această versiune, alături de sistemul audio Arkamys 3D Sound System cu șase difuzoare. Printre dotări se află și un încărcător wireless pentru smartphone.

Șapte culori disponibile pentru noul model

Dacia Striker va fi disponibil în șapte culori, dintre care două sunt nuanțe noi, denumite comercial Frost Green și Cosmic Blue.

Modelul are o lungime de 4,62 metri, fiind mai lung decât Dacia Bigster și Dacia Jogger. Bigster măsoară 4,57 metri, în timp ce Duster are o lungime de 4,34 metri.

Dacia Striker este un model din clasa C și va concura cu automobile precum Skoda Octavia.