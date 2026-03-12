Peste mări și țări

Decizia vine în contextul în care Renault a mutat deja toată producția de Sandero și Logan în Maroc, iar modelul electric Spring este construit în China de grupul de stat Dongfeng.

Reamintim, Sandero este cel mai vândut model în Europa.

Mai mult, Renault a separat și uzina de motoare de la Mioveni, și centrul tehnic de la Titu în compania Horse, pe care o deține acum cot la cot cu un alt grup chinez, Geely, și cu concernul petrolier saudit Aramco.

Dacia a câștigat recent și raliul Dakar, cu modelul Sandrider, dar acesta este un prototip realizat în Marea Britanie cu un motor de 3 litri Nissan.

Marocul a luat fața României

Dacia a produs în România anul trecut un număr de 297.182 de unități, față de cele 309.432 de automobile realizate în 2024 și nivelul de 322.086 de unități din 2023, conform datelor Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Dacia a vândut 697.408 vehicule în 2025, iar compania produce deja mai multe autoturisme în Maroc decât în țara noastră, conform Profit.ro.

Presa internațională a scris anul trecut că Dacia își propune să depășească pragul simbolic de un milion de exemplare comercializate.

Capacitatea nu a mai fost extinsă, dar a primit ajutoare

Anunțul vine în contextul în care Dacia a anunțat în trecut creșterea capacității de producție în România, dar extinderea a fost suspendată.

Reamintim, Dacia este unul dintre cei mai mari beneficiari de subvenții din România, prin programul Rabla.

De asemenea, în anul 2023, Dacia primea un ajutor de stat de 82,92 de milioane de lei pentru o investiție totală de 296,08 milioane de lei.

Promisiunea unei autostrăzi continue

Concomitent, statul român a demarat lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești, care este vitală pentru constructorul de la Mioveni astfel încât acesta să poată exporta mai ușor mașini în Occident.

Această autostradă nu este încă gata, deși despre ea se vorbește de peste 15 ani.

Fostul președinte Traian Băsescu avertiza încă din anul 2014, când încă era în funcție, că România poate pierde asamblarea de la Dacia în favoarea Marocului, potrivit Digi24.

Probleme continue în România

Șefii Dacia au avertizat încontinuu anul trecut guvernanții în privința problemelor cu care se confruntă, de la taxele inventate de Guvern, precum cea pe cifra de afaceri, până la creșterea puternică a prețului la energie după liberalizare.

Mai mult, sectorul auto european este afectat de invazia de mașini ieftine din China: în timp ce noua Dacia Striker se va produce în Turcia, compania a făcut la începutul anului restructurări voluntare în România. Angajații din țara noastră au primit bonusuri ca să plece.