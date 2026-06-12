Dimensiuni record și un design care rupe tradiția mărcii

Deși utilizează aceeași platformă tehnică CMF-B pe care sunt construite noile generații Duster și Bigster, Dacia Striker adoptă o siluetă complet diferită, de tip crossover-coupe. Marea surpriză vine în dreptul dimensiunilor. Cu o lungime totală de 4,62 metri, Striker devine oficial cel mai lung model de serie din istoria mărcii, depășind chiar și SUV-ul Bigster. De altfel, primele imagini cu noul Dacia Striker au apărut deja, după ce mașina a fost văzută pe străzile din București.

Această lungime generoasă se traduce printr-un spațiu interior masiv, deși linia acoperișului este una plonjată și sportivă. Identitatea vizuală este completată de blocuri optice futuriste, cu semnătura luminoasă în formă de Y și o bandă LED care unește stopurile în partea din spate. Pentru a accentua caracterul modern, versiunile de top vor beneficia în premieră de un plafon panoramic din sticlă și jante cu design aerodinamic pronunțat.

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Motor hibrid nou și tracțiune 4×4 electrică pentru Dacia Striker

Din punct de vedere tehnic, Dacia Striker marchează o evoluție importantă spre electrificare și renunță definitiv la motorizările diesel. Clienții vor avea la dispoziție noua generație de propulsie Hybrid 155, un sistem care integrează un motor pe benzină de 1,8 litri și două motoare electrice, dezvoltat pentru a asigura o rulare pur electrică în proporție de până la 80% în mediul urban.

Pe lângă varianta hibridă clasică, Dacia va păstra în ofertă și extrem de populara versiune pe gaz (GPL), adaptată însă la noile norme de poluare prin tehnologia mild-hybrid. O altă noutate absolută pentru acest segment este introducerea unui sistem de tracțiune integrală hibridă. Spre deosebire de sistemele 4×4 clasice, puntea spate a noului Striker va fi acționată independent de un motor electric, oferind aderență sporită pe suprafețe dificile fără a crește consumul de carburant.

Cât va costa Dacia Striker în România și unde va fi fabricată

Strategia de preț rămâne principalul atu al mărcii de la Mioveni. Oficialii Grupului Renault au confirmat că versiunea de intrare în gamă pentru Dacia Striker va costa mai puțin de 25.000 de euro în Europa. Pentru piața din România, estimările din industrie indică un preț de pornire de aproximativ 23.500 de euro, o valoare extrem de competitivă care poziționează crossoverul mult sub rivalii directi din segmentul compact. Versiunile de top, echipate cu tracțiune integrală și tehnologie de vârf, vor ajunge la aproximativ 30.000 de euro.

Spre deosebire de Duster și Bigster, care sunt asamblate în România, Grupul Renault a decis ca producția modelului Dacia Striker să fie alocată uzinei din Bursa, Turcia. Linia de asamblare este deja pregătită pentru volumul mare de comenzi estimat pentru primăvara anului 2027, când vor începe efectiv primele livrări către clienți.

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