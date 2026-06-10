Ce aduce nou Dacia Striker față de celelalte modele ale mărcii

Noul model se remarcă prin stopurile subțiri și farurile în formă de „T”, un stil deja familiar de la modelele Duster și Bigster. Fotografiile recente arată o mașină cu numere roșii de probă, iar indicii sugerează că varianta surprinsă ar putea fi hibridă. Conform informațiilor oficiale, Striker este un crossover de familie adaptat cerințelor actuale ale pieței, combinând dinamica unui break cu spațiul interior al unei berline și garda la sol specifică SUV-urilor.

Dacia Striker promite să fie un vehicul „multi-energie”, disponibil cu mai multe tipuri de propulsie. Gama va include o versiune hibridă, una hibridă cu tracțiune integrală și o variantă alimentată cu GPL. Cu o lungime de 4,62 metri, modelul se încadrează în partea superioară a segmentului C și completează oferta mărcii, alături de SUV-ul Bigster.

Reacțiile șoferilor și pasionaților auto sunt împărțite

Surprinderea modelului pe străzile din București a generat opinii variate. Un utilizator Reddit care a fotografiat mașina a observat că profilul acesteia este mai jos decât se aștepta: „Am văzut 3 mașini Dacia Striker în timp ce mergeam cu motocicleta. Au un profil mai jos decât mă așteptam. Una dintre ele avea un autocolant peste autocolantul cu mașina hibridă. Pe bord era o pătură neagră, nu puteam vedea bordul.”

Majoritatea reacțiilor sunt pozitive: „Pentru cineva care deține atât o Dacia Jogger, cât și o Skoda Octavia break, e ca și cum ar fi avut un copil împreună. Foarte frumos.” Alți utilizatori au apreciat designul: „Frumos, îmi place. Există șanse mari ca aceasta să fie următoarea mea mașină dacă va trebui să-mi înlocuiesc Octavia 4.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Totuși, nu lipsesc criticile: „Urată arătare” sau „Peugeot 3008, dar mai ieftin”.

Cât va costa Dacia Striker și când va ajunge în showroom-uri

Potrivit paginii oficiale Dacia din Olanda, Striker va fi disponibil pentru achiziție începând cu începutul anului 2027. Prețul de pornire al acestui model va fi sub 25.000 de euro, ceea ce îl face competitiv în comparație cu alte SUV-uri compacte precum Kia Sportage (30.000 de euro), Hyundai Tucson (32.000 de euro) sau VW Tiguan (36.000 de euro).

Cu un preț accesibil și un design care atrage atenția, Dacia Striker se pregătește să devină o opțiune interesantă pentru familiile care caută spațiu și versatilitate.

Dacia și-a anunțat planurile de a lansa patru modele complet electrice până în 2030, în cadrul strategiei „futuREady” a Grupului Renault, dezvăluită pe 10 martie. În prezent, singurul model electric al mărcii este Dacia Spring.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE