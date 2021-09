La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje speciale de intervenție, precum și șase ambulanțe. Presa locală din Olanda a relatat că cele două persoane care au murit au fost găsite în interiorul clădirii.

Pe Twitter au fost postate imagini video de la locul unde a avut loc incidentul. Imaginile surprind momentul când un bărbat, la bustul gol, trage cu arbaleta de la balcon.

Polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru a-l opri pe bărbatul care a tras. Nu se știe încă dacă el are probleme psihice sau dacă cunoștea persoanele în care a tras, întrucât autoritățile nu au oferit mai multe detalii.

Situația a fost catalogată dreptul una de nivelul GRIP 3. La nivelul GRIP 5 sunt crize majore ce implică mai multe regiuni din Țările de Jos, iar GRIP 6 se declară doar în cazul unor dezastre la nivel național. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

There are lunatics in our little country too, the man shot at people with a crossbow. There are 2 dead and one seriously wounded. It is just bizarre, you would think this one had a psychosis. No sane person does something like that, does he?#almelo pic.twitter.com/m2bnxhVXXX