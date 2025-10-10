Două comete care nu vor mai fi văzute timp de secole

Cele două comete poartă denumirile C/2025 R2 (SWAN) și C/2025 A6 (Lemmon). Prima a fost observată pe 10 septembrie, iar cea de-a doua, la începutul anului, pe 3 ianuarie. Ambele provin din regiunile înghețate ale sistemului solar și sunt formate din gheață, gaze înghețate și rocă. Pe măsură ce se apropie de Soare, căldura intensă le face să elibereze gaze și praf, formând coada luminoasă care le face atât de spectaculoase.

Potrivit astronomilor, cometa SWAN nu va mai putea fi observată din nou decât peste aproximativ 700 de ani, iar Lemmon – abia peste 1.300 de ani.

„SWAN este observabilă doar seara devreme, imediat după ce cerul se întunecă, în timp ce Lemmon poate fi văzută dimineața, înainte de răsăritul soarelui”, a explicat Quanzhi Ye, cercetător la Universitatea din Maryland.

Cât de aproape vor trece de Pământ

Cometa SWAN se va apropia cel mai mult de Pământ pe 20 octombrie, ajungând la o distanță de 38,6 milioane de kilometri, iar Lemmon va trece la 88,5 milioane de kilometri o zi mai târziu.

Ambele au un aspect asemănător, cu un nucleu înconjurat de gaz verde și o coadă lungă, strălucitoare. Oamenii de știință le urmăresc atent pentru a înțelege mai bine comportamentul cometelor de perioadă lungă, care se întorc în apropierea Soarelui doar o dată la câteva sute sau mii de ani.

„Când o astfel de cometă este împinsă înapoi spre Soare, putem observa materiale care nu s-au schimbat aproape deloc de la începuturile sistemului solar”, a explicat Carrie Holt, cercetătoare la Observatorul Las Cumbres.

Călătoare din adâncul sistemului solar

Aceste comete provin dintr-o zonă îndepărtată numită Norul Oort, considerată „cimitirul” corpurilor înghețate. Ele s-au format în urmă cu miliarde de ani, în apropierea planetelor uriașe precum Jupiter și Saturn, iar forțele gravitaționale le-au aruncat la marginea sistemului solar.

„Pe măsură ce gheața acestor comete se sublimează, adică trece direct din stare solidă în gaz, avem ocazia să vedem materialele originale din care s-au format planetele”, a spus Holt.

Unde și cum pot fi observate

Cometa Lemmon este vizibilă în prezent în emisfera nordică, iar SWAN se observă mai bine din emisfera sudică, deși în următoarele zile va putea fi zărită pentru scurt timp și în cea nordică. Astronomii cred că Lemmon ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase comete ale anului, vizibilă în unele nopți chiar și cu ochiul liber.

„Este o ocazie rară pentru toți cei care iubesc cerul. Dintr-un loc întunecat, cometa Lemmon poate fi observată cu un binoclu obișnuit sau chiar fără echipament”, a declarat Carson Fuls, directorul proiectului Catalina Sky Survey, cel care a descoperit cometa.

Când e momentul perfect pentru observare

Cometa SWAN va fi cel mai vizibilă în jurul datei de 20 octombrie, iar Lemmon începând cu 21 octombrie, putând fi urmărite aproximativ o săptămână înainte și după aceste zile.

„Ar fi un moment excelent pentru observare, deoarece Luna nu va fi în cale”, a precizat Fuls.

Pentru a urmări fenomenul, specialiștii recomandă:

să folosiți binocluri sau telescoape mici

să mergeți într-o zonă fără poluare luminoasă, departe de orașe

să folosiți aplicații precum Stellarium sau KStars, care arată poziția exactă a cometelor pe cer

În acest moment, Lemmon se află sub constelația Carul Mare, a explicat Teddy Kareta, astronom la Universitatea Villanova.

Vom vedea cometele chiar dacă norii strică spectacolul

Dacă cerul va fi acoperit în seara evenimentului, nu e totul pierdut. Proiectul Telescopului Virtual va transmite în direct fenomenul de pe cerul întunecat din Manciano, Italia, unde telescoapele vor urmări ambele comete.

Pentru oamenii de știință, fiecare cometă care se apropie de Pământ e o lecție despre trecutul nostru cosmic.

„Aceste corpuri sunt adevărate capsule ale timpului, conservate în gheață de miliarde de ani. Când se apropie de Soare, ne arată cum arăta sistemul solar la începuturile sale”, a spus Carrie Holt.

