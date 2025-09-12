Când a fost descoperită cometa 3I/ATLAS

Imaginile surprinse în timpul eclipsei „Lunii sângerii” dezvăluie o posibilă transformare a cometei pe măsură ce aceasta se apropie de Soare, relatează Live Science.

Cometa 3I/ATLAS, cu un diametru de aproximativ 11 kilometri, a fost observată pentru prima dată la începutul lunii iulie. Aceasta se deplasează cu o viteză impresionantă de peste 210.000 km/h, venind dincolo de orbita lui Jupiter.

Astronomii au identificat rapid originea sa interstelară, sugerând că obiectul a fost ejectat dintr-un sistem stelar îndepărtat din Calea Lactee. Este, cel mai probabil, mult mai vechi decât sistemul nostru solar. Pe măsură ce cometa se apropie de Soare, aceasta va trece pe lângă Marte luna viitoare, iar pe 29 octombrie va atinge distanța minimă față de steaua noastră.

Radiația solară intensă determină expulzarea gheții, gazului și prafului din nucleul cometei, formând o coadă cometică distinctă.

Imagini spectaculoase din Namibia

Astrofotografii Michael Jäger și Gerald Rhemann au surprins imagini ale cometei în timpul eclipsei lunare totale din 7 septembrie, deasupra cerului întunecat din Namibia. Această eclipsă, cunoscută sub numele de „luna sângerie”, a oferit condiții ideale pentru observații, datorită întunecării accentuate a cerului.

În imagini, cometa 3I/ATLAS apare cu o nuanță surprinzătoare de smarald.

„În ultimele zile, cometa interstelară 3I/ATLAS a prezentat un semn de gaz albastru-verde… A fost vizibilă și pe 9 septembrie, când a fost fotografiată cu astrograful 12″/f-3,6 în Namibia”, a precizat astrofotograful Michael Jäger pe platforma X.

Spaceweather.com a raportat că această colorare verde ar putea fi rezultatul expulzării unor substanțe chimice rare din nucleul cometei, pe măsură ce aceasta se apropie de Soare. Cu toate acestea, este prematur să se confirme această schimbare, deoarece alte observații similare nu au fost încă raportate.

Fenomenul cometei verzi

Aceasta nu este prima dată când o cometă capătă o strălucire verde. În trecut, comete precum C/2022 E3, supranumită „cometa verde”, și 12P/Pons-Brooks au prezentat fenomene similare.

Culoarea verde este de obicei cauzată de prezența dicarbonului, o moleculă formată din doi atomi de carbon legați între ei, care se găsește în norii de gheață și gaz din jurul cometelor.

Până în prezent, analiza spectroscopică a 3I/ATLAS nu a detectat dicarbon în compoziția sa. Totuși, este posibil ca această moleculă să fi fost eliberată recent din straturi de gheață topite de radiația solară.

Reprezentanții Spaceweather.com au sugerat că „strălucirea verde ar putea proveni de la un alt amestec de gaze sau praf, imitând o culoare cometică clasică cu o chimie necunoscută”.

Avi Loeb, astronom la Universitatea Harvard, cunoscut pentru studiile sale asupra obiectelor interstelare, a oferit o explicație alternativă. Pe blogul său, el a menționat că strălucirea verde ar putea fi cauzată de cianură.

Pentru a confirma această schimbare de culoare și a identifica cauza exactă, vor fi necesare mai multe observații și fotografii în săptămânile următoare.

Din păcate, cometa va ieși curând din câmpul vizual, deoarece va trece pe partea opusă a Pământului față de Soare. Va reapărea spre sfârșitul anului, înainte de a ajunge la cea mai mică distanță față de Pământ în decembrie, când va fi de aproximativ 700 de ori mai departe.

