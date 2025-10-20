Explozia de la Lukoil nu a fost urmată de incendiu

Potrivit primelor informații, explozia nu a fost urmată de incendiu. Angajații rafinăriei Lukoil din Ploiești au sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și echipaje SMURD și ale Ambulanței.

Jurnaliștii de la Actualitatea Prahoveană au arătat că victima exploziei de la Lukoil este un bărbat de 57 de ani.

Muncitorul a fost aruncat de suflul exploziei și a suferit un traumatism cranio-facial și traumatism la un picior. El a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești cu un echipaj SMURD.

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Rafinăria Lukoil Ploiești este în revizie capitală

Rafinăria Lukoil Ploiești a intrat în revizie capitală pe o perioadă de 45 de zile, pe 17 octombrie 2025.

La acea vreme, reprezentanții companiei au avertizat oamenii din Ploiești că, în timpul proceselor de oprire şi pornire, pot apărea zgomote mai puternice decât în perioada de funcţionare normală.

„Această operaţiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranţă la echipamentele majore, realizarea inspecţiilor tehnice de detaliu şi efectuarea reparaţiilor şi a testelor obligatorii. Prin această intervenţie se reduc riscurile operaţionale, se îmbunătăţeşte performanţa energetică şi se asigură conformitatea cu standardele de mediu şi securitate industrială, atât pentru rafinărie, cât şi pentru întreaga comunitate. Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcţie de complexitatea intervenţiilor şi de rezultatele inspecţiilor din teren”, a anunțat compania Lukoil într-un comunicat.

