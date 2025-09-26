Femeia a fost reținută pentru 24 de ore

La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la morgă pentru investigații suplimentare. Medicii legiști au stabilit că moartea a survenit în urma unei plăgi înjunghiate.

În urma investigațiilor efectuate la data de 25.09.2025, autoritățile au identificat principala suspectă: soția victimei. Conform sursei citate, femeia l-ar fi înjunghiat pe bărbat în zona toracică în timpul unui conflict spontan.

Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă. Surse apropiate anchetei au declarat că femeia a recunoscut fapta, menționând că a acționat sub influența alcoolului și pe fondul unor conflicte anterioare.

Cine este bărbatul ucis de soția sa

Victima, identificată ca V.B., era cunoscută în comunitatea locală. În decembrie 2021, locuința sa a fost distrusă într-un incendiu violent. La acea vreme, Consiliul Local al orașului Murfatlar a acordat un ajutor familiei afectate.

Conform declarației suspectei, aceasta l-ar fi înjunghiat o singură dată cu un cuțit. Motivul exact al conflictului rămâne neclar, însă se pare că consumul de alcool și tensiunile acumulate în timp au jucat un rol important în desfășurarea evenimentelor.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.