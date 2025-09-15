Acuzațiile aduse de fiica bărbatului

Un bărbat de 66 de ani, care urma să fie internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Reşiţa, a murit după ce i s-a făcut rău pe scări. Fiica sa spune că tatăl ei a căzut pe scări, după ce s-a rupt o treaptă cu el.

„Tatăl meu s-a internat de vineri în spital, pentru prostată, dar a fost trimis acasă, că sâmbătă nu era doctorii în spital. Și azi dimineață trebuia să revină. Și el, urcând scările, cică s-ar fi rupt o treaptă și ar fi căzut”, a declarat fiica bărbatului la Antena 3 CNN.

Ea susține că a fost informată de acest incident de un prieten al pacientului, care îl însoțea. „Ar fi intrat în comă și de acolo nu știu ce s-ar fi întâmplat. O să dau în judecată spitalul, pentru că nu mi se pare normal ca o persoană internată în spital să moara chiar în spital”, a adăugat ea.

Fiica bărbatului mai susține că nu a primit niciun anunț din partea spitalului în legătură cu decesul tatălui său.

Medicii spun că bărbatul a murit în urma unui infarct

Medicii spun, însă, că decesul ar fi survenit, cel mai probabil, în urma unui infarct miocardic care s-a produs în timp ce bărbatul urca scările spitalului.

„Apreciem că bolnavul, care avea probleme de sănătate şi se îndrepta spre internare, a suferit un infarct în apropierea casei scărilor. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Excludem posibilitatea ca decesul să fi fost cauzat de un traumatism cranio-cerebral. Cauza exactă a decesului va fi stabilită prin necropsie. Ne pare rău că s-a întâmplat acest incident”, a declarat dr. Gheorghe Beg, directorul medical al SJU Reşiţa, pentru Agerpres.

Poliția a deschis un dosar penal

Reprezentanţii spitalului au anunțat Poliția despre acest incident.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor care au condus la decesul persoanei”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală, urmând a fi efectuată necropsia, pe baza căreia se va stabili cauza decesului, precizează IPJ Caraș Severin.

