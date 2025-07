Începând cu 1 septembrie 2025, părinții aflați în concediu de creștere și îngrijire a copilului nu vor mai fi exceptați de la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate (CASS), potrivit proiectului de lege privind măsurile fiscale publicat de Ministerul Finanțelor și propus de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

Pentru a-și păstra calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, aceștia vor fi obligați să plătească anual o contribuție de 2.430 de lei, echivalentul a 10% aplicat la 6 salarii minime brute pe economie (salariul minim actual fiind de 4.050 lei).

Pe grupurile de Facebook dedicate mamelor au apărut foarte multe discuții legate de măsură pin care Guvernul Bolojan vrea să reducă deficitul bugetar.

„Cum să fii penalizat dacă faci copii? Dacă intri în concediu de creștere copil o faci pentru că ai contribuit la asigurările de sănătate! Cum este posibil așa ceva?”, a comentat o femeie pe Facebook.

„Să facă bărbații copii ei între ei. Pentru că femeile sunt penalizate. Mai ales cele care muncesc. Am un singur copil și mă opresc aici. ”, a comentat altcineva.

„Nu sunt normali! Doamne ferește! Ce de prostii trebuie să suportăm. Până când?”, întreabă altă femeie.

„Încă odată își bat joc de noi, deja devine inacceptabil ceea ce fac”, a scris altcineva, indignat de măsurile propuse.

„Hai să punem mamele într-o situație și mai rea”, este un alt comentariu.

Mamele sunt supărate, și pe bună dreptate, mai ales că statul nu oferă alternative pentru ca ele să se mai întoarcă mai repede la serviciu.

„În plus, nu avem grădinițe, creșe. Nu am creșă de stat asigurată, trebuie să duc obligatoriu copilul la privat pentru că nu am cu cine să-l las!”, a mai spus Cristina, pentru Libertatea.