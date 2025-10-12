Barajele, în special cele mari, au zone greu accesibile sau periculoase pentru inspecția umană (ex: fețele exterioare ale barajelor, zonele înalte, structurile subacvatice, galerii). Dronele pot ajunge în aceste locuri cu risc minim.

Totodată, inspecțiile cu drone sunt mult mai rapide decât cele manuale, reducând timpul necesar și costurile asociate cu echipe de alpiniști utilitari sau scafandri.

De asemenea, dronele pot fi echipate cu camere de înaltă rezoluție (vizibile, termice, multispectrale), senzori LiDAR, care pot detecta fisuri, coroziuni, deplasări structurale, infiltrații sau alte nereguli, oferind date georeferențiate și repetabile. Permite monitorizarea periodică și compararea datelor în timp, pentru a identifica tendințe și a preveni probleme majore.

Dronele subacvatice (ROV-uri – Remotely Operated Vehicles) sunt esențiale pentru a verifica starea fundațiilor barajelor, a prizelor de apă, a porților de golire, a turbinelor și a altor componente aflate sub apă, fără a fi nevoie de scafandri, ceea ce reduce riscurile și costurile.

Acestea pot cartografia fundul lacurilor de acumulare, identificând depuneri de aluviuni sau alte obstacole. Totodată, folosirea acestei metode reduce expunerea personalului la riscuri în medii periculoase (înălțime, apă rece, curenți puternici).

