Hunter Biden a recunoscut că situația devenise o „mlaștină politică”

Hunter Biden a fost implicat în acest proiect din mai multe direcții, recunoscând în privat unui asociat că situația devenise o „mlaștină etică”, potrivit documentelor și relatărilor a patru persoane familiarizate cu subiectul.

Deși activitatea sa în România a fost analizată de procurorii federali americani, care au sugerat că ar fi putut constitui lobby pentru un interes străin, detaliile complete ale acestor afaceri nu au fost cunoscute până acum.

Noile informații arată modul în care încercările lui Hunter Biden de a obține profituri din contracte internaționale s-au intersectat cu domeniul sensibil al influenței străine, complicând totodată diplomația americană.

Acordul propus ar fi putut permite unei companii chineze să obțină o participație la terenurile din jurul Ambasadei SUA din București – o perspectivă care i-a îngrijorat pe unii dintre partenerii americani ai lui Biden, în timp ce alții au susținut ulterior că ambasada nu era inclusă direct în plan.

Acest episod se înscrie într-un tipar cunoscut: interesele străine cu resurse financiare mari caută influență la Washington prin apropierea de persoane cu conexiuni politice, inclusiv membri ai familiilor prezidențiale – un fenomen vizibil atât în jurul familiei Biden, cât și al familiei Trump sau Carter.

Dublu rol: de investitor și de consilier juridic

Relațiile de afaceri ale lui Hunter Biden în România au început pe când tatăl său era vicepreședinte, dar tranzacția propriu-zisă a fost discutată abia după încheierea mandatului acestuia.

În compania implicată, Hunter Biden avea un dublu rol: de investitor, alături de fratele său James și de un dezvoltator român bogat, Gabriel Popoviciu, și de consilier juridic, reprezentându-l pe același Popoviciu în cazul său de corupție.

Într-un mesaj din mai 2017, Biden recunoștea că situația reprezintă un posibil conflict de interese, afirmând că cele două activități ar trebui „menținute cât mai separate posibil”.

Activitatea lui Hunter Biden în străinătate s-a desfășurat într-o perioadă marcată de dependență și dificultăți personale, amplificate de moartea fratelui său, Beau. Potrivit documentelor, corespondenței și mărturiilor obținute de jurnaliști și anchetatori, planul imobiliar a eșuat în 2017, în urma disputelor dintre parteneri. Într-un mesaj, Biden s-a plâns că este „singurul care pune în joc o întreagă moștenire de familie”.

Nu sunt dovezi că Joe Biden știa de tranzacție

Ironia situației era evidentă: tatăl său milita public împotriva corupției în România, în timp ce fiul lucra pentru un om de afaceri acuzat exact de astfel de fapte.

Totuși, nu există dovezi că Joe Biden ar fi fost implicat sau informat despre tranzacție, deși fiul său l-a prezentat unor directori ai companiei chineze CEFC China Energy, într-un gest aparent menit să impresioneze.

În 2015, Hunter Biden – pe atunci avocat la firma Boies Schiller Flexner – a semnat un contract pentru a-l reprezenta pe Gabriel Popoviciu în dosarul său de corupție.

Alternativă: vânzarea unei părți din teren către o companie chineză

Potrivit unor surse, Biden și colegii săi au discutat cazul chiar cu noul ambasador american la București, Hans Klemm. Ambasadorul a considerat implicarea fiului vicepreședintelui nepotrivită și nu a intervenit în sprijinul lui Popoviciu.

După continuarea procesului, a fost propusă o alternativă: vânzarea unei părți din teren către un consorțiu în care ar fi intrat și compania chineză CEFC, cu o investiție estimată între 300 și 500 de milioane de dolari.

În documente, CEFC urma să dețină până la 47,5% din noua societate, iar statul român ar fi putut primi o participație de 10% – o structură care, potrivit promotorilor, ar fi putut „facilita” închiderea cazului penal.

Hunter Biden apărea în prospectul de prezentare ca „esențial în stabilirea relației” cu CEFC, companie implicată în inițiativa chineză „Centura și Drumul”.

Proiectul nu s-a concretizat

Cu toate acestea, proiectul nu s-a concretizat, CEFC s-a prăbușit în urma anchetelor din China și SUA, iar președintele său a dispărut după reținerea sa în 2018.

În total, Hunter Biden ar fi primit aproximativ 1 milion de dolari de la Popoviciu pentru serviciile sale juridice, în mare parte în perioada în care Joe Biden era vicepreședinte, precum și alte milioane de dolari de la entități afiliate CEFC, potrivit documentelor și declarațiilor Congresului.

În decembrie 2024, pe finalul mandatului, președintele Joe Biden l-a grațiat pe fiul său pentru condamnările fiscale și pentru posesie de armă, precum și pentru posibile infracțiuni legate de afacerile sale externe. Grațieri preventive au fost acordate și altor membri ai familiei, deși aceștia nu fuseseră acuzați.

Cazul Popoviciu – și conexiunea sa indirectă cu familia Biden – rămâne o poveste complexă despre influență, interese economice și moralitate politică, aflată la intersecția dintre diplomație, afaceri și puterea familială.

