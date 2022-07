Joi, 14 iulie 2022, un jurnalist portughez, Rui Tukayana, de la postul de radio TSF, pe autostrada A1, s-a trezit prins în mijlocul incendiului. Filmând înaintarea pe șosea, prin fum și printre flăcări, el a descris în timp real situația din timpul călătoriei sale între Porto și Aveiro, înconjurat complet de flăcări.

„Este cald, foarte, foarte cald”, spune el în videoclip. Pentru ziarist era imposibil să se întoarcă pe autostradă și să meargă pe contrasens, prin perdeaua de fum. Vocea lui devine din ce în ce mai îngrijorată. Se teme de ce e mai rău din spatele fiecărei cortine de fum prin care e nevoit să treacă.

VIDEO: A car drives through a wildfire in central Portugal.



Over 2,000 firefighters are battling four major fires and an intense heatwave across the country.



In June, 96% of Portugal was classified as being in either „extreme” or „severe” drought pic.twitter.com/g7bJ87ve2P