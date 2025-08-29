Impozitul auto va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro. Iulian Ilie de la Direcția de Taxe Sector 3 a explicat: „Calculul impozitelor se păstrează pe capacitatea cilindrică. Elementul de noutate care apare este norma euro. În funcţie de norma euro se creşte sau se scade impozitul.”

Proprietarii de vehicule cu motoare sub 1.600 cm³ vor fi cei mai afectați, cu posibile dublări ale impozitelor. De exemplu, un șofer care în prezent este scutit de impozit va plăti 80 de lei anual. Pentru mașinile cu motoare până la 1.600 cm³, impozitul se va dubla la 176 de lei.

În schimb, pentru unele mașini puternice, impozitul va scădea. La un autoturism cu motor de 3,5 litri și norma Euro 4, taxa va scădea de la 6.370 la 5.202 lei.

Analistul fiscal Dan Schwartz critică această abordare: „Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială.”

Pe de altă parte, autoritățile susțin că aceste măsuri ar putea stimula achiziția de mașini noi și mai puțin poluante.

Din cele peste 8,6 milioane de autoturisme înregistrate în România, aproape 3 milioane au norma de poluare Euro 4, fiind vechi de până la 19 ani. Doar un sfert din totalul vehiculelor sunt mai noi de 15 ani.

Noile modificări fiscale vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 29 august, după ședința de Guvern, că pachetul pentru administrația publică nu a fost adoptat, așa cum era programat, ci urmează să fie discutat într-o nouă ședință de Guvern, mai precis duminică, 31 august. Executivul își va asuma răspunderea în Parlament pe toate cele 6 proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare la finalul săptămânii viitoare, deși termenul inițial era finalul lunii august.

