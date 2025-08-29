Principalele declarații live-text:

Premierul Ilie Bolojan:

Am încheiat o ședință de Guvern extraordinară. Pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete propuse pentru adoptare prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrația publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de Guvern. La finalul săptămânii viitoare, toate cele 6 pachete vor putea fi adoptate

A fost discutată componenta legată de pensiile magistraților. A doua componentă discutată a fost pachetul pe sănătate. Cea de-a treia componentă companiile de stat. A patra componentă autoritățile autofinanțate: ASF, ANCOM, ANRE. Și cea de-a cincea, componenta de fiscalitate-insolvență

Voi face referire la prima componentă, cea legată de pensiile magistraților. Acest proiect de lege rezolvă două dintre cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate, respectând independența justiției. Nu putem însă evita acumulările negative pe care le-am avut în acești ani.

Prima este pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale, care nu mai poate continua atunci când ai 48, 49 de ani, când ai maturitatea profesională

Al doilea aspect care este rezolvat în acest proiect de lege este valoarea pensiei în magistratură. Am avut o situație anormală, care nu se regăsește nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România și nici în alte țări europene și anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată.

Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800-5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70 la sută din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate

Premierul Bolojan nu a acceptat întrebări din partea presei și a plecat din sală.

Alexandru Rogobete (ministrul Sănătății)

Pachetul legislativ pe care l-am propus pentru sănătate vine să reașeze multe componente importante din sistemul de sănătate. Principalele modificări aduse se referă la reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în cea de medicină primară și medicină ambulatorie de specialitate.

De asemenea, se referă la regândirea indicatorilor de performanță și de reevaluare anuală pentru managerii unităților sanitare și modul de ocupare a funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice din spitalele publice din România. Mai exact, în secțiile clinice, șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de universități, ci vor ocupa funcția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță, condiția minimală pentru ocuparea poziției de șef de secție fiind aceea de a fi cadru universitar, dar nu cel mai mare în grad

O altă modificare importantă se referă la medicina primară, și anume modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de medicină de familie. Ne dorim o regândire a procentelor în care se asigură modul de finanțare. Până în anul 2027, 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% din buget va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le decontează.

Așa cum am discutat încă de la început, în sănătate nu ne așteptăm să avem o tăiere de cheltuieli, ci ne dorim să menținem bugetul existent. În ultimii 4 ani de zile, bugetul CNAS aproape s-a dublat, am ajuns la 80 de miliarde în 2025 și cu toate acestea, există lipsuri importante în multe unități sanitare.

O altă măsură care va schimba percepția unităților sanitare se referă la modul în care se alocă influențele salariale în unitățile sanitare publice. Ele vor fi alocate direct proporțional cu numărul de servicii și cu metodologia criteriilor de performanță elaborate prin hotărâre de guvern.

Pe scurt, atunci când într-o unitate sanitară anvelopa salarială o va depăși pe cea alocată pentru serviciile medicale va exista un indicator de ajustare negativă a bugetului alocat pentru influențe, spitalul fiind astfel motivat în această situație să desfășoare mai multe servicii astfel încât să acopere acel buget.

În concluzie, pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi adoptat de Guvernul condus de Ilie Bolojan săptămâna viitoare, după mai multe amânări.

Pachetul doi se va referi, în principal, la:

reforma companiilor de stat: se vor reduce numărul de membri și indemnizațiile din consiliile de administrație

reforma fiscală

reforma administrației locale și centrale, inclusiv prin concedieri

situația pensiilor speciale ale magistraților.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

