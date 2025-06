Minuta sentinţei pronunțate de Curtea de Apel Bucureşti

În contestație în anulare formulată în martie, anul acesta, Mario Iorgulescu, prin av. Virgil Boglea, a precizat că el nu trebuia condamnat şi pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor altor substanţe, întrucât fapta era prescrisă din septembrie 2024, cu trei luni înainte de ultima decizie de condamnare.

Parchetul a cerut respingerea contestaţiei, explicând că, din octombrie 2023, când Iorgulescu jr a primit prima condamnare definitivă, şi până în iunie 2024, când ÎCCJ a casat această decizie, cursul prescripţiei răspunderii penale a fost întrerupt, pentru că, potrivit Codului Penal, în acest interval de timp, de opt luni şi 12 zile, nu putea curge decât termenul de prescripţie a executării pedepsei.

Miercuri, 12 iunie, Curtea de Apel Bucureşti a decis, cu majoritate:

În baza art. 431 C.pr.pen., admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul-condamnat IORGULESCU GINO MARIO împotriva Deciziei penale nr. 1665/A/18.12.2024 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală în dosarul nr. 20691/3/2020*.

Desfiinţează, în parte, decizia penală nr. 1665/A/18.12.2024 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II- a Penală în dosarul nr. 20691/3/2020* şi, implicit, sentinţa penală nr. 132 din 10 februarie 2023 pronunţată de

Tribunalul Bucureşti şi rejudecând:

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare aplicată inculpatului IORGULESCU GINO MARIO în pedepsele componente: pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă; pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C.pen. şi art. 5 C.pen. cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen., astfel cum a fost interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IORGULESCU GINO MARIO sub acuzaţia comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen., ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. Înlătură pedeapsa principală, complementară şi accesorie aplicată inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen.

Menţine pedeapsa principală de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 1 și 2 C.pen., precum şi pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal, pe o perioadă de 5 (cinci) ani și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din Codul penal.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., contopește pedeapsa principală de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario execută în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani închisoare.

În baza art. 45 alin. (5) rap. la art. 45 alin. (3) C.pen. și art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), n) și o) C.pen., aplică inculpatului IORGULESCU GINO MARIO pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 8 ani închisoare şi pedeapsa accesorie a interzicerii următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a conduce vehicule pe drumurile publice, de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București – şi de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri, pedeapsă accesorie care se execută, conform art. 65 alin. (3) C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. și art. 66 alin. 1 lit. a), b), i), n) și o) C.pen., aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, a următoarelor drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a conduce vehicule pe drumurile publice, de a comunica şi de a se apropia, la o distanţă de 100 metri, de persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ – din dosarul nr. 33036/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 București – şi de a se apropia de locuinţa sau de alte locuri în care persoana vătămată Vlăsceanu Dragoş-Ionuţ desfăşoară activităţi sociale, pe distanţa de 100 metri. Menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 337/2023 din 18 decembrie 2024 emis de Tribunalul Bucureşti şi dispune emiterea unui nou mandat, potrivit prezentei decizii penale. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei în anulare şi rejudecarea apelului – în ceea ce îl priveşte pe contestatorul-condamnat Iorgulescu Gino Mario – rămân în sarcina statului.

Pronunţată în şedinţa de azi, 12 iunie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei. *** Cu opinia minoritară a judecătorului M.V., în sensul respingerii ca nefondată a contestației în anulare formulate de contestatorul-condamnat IORGULESCU GINO-MARIO, întemeiată pe dispozițiile art.426 lit.b C.proc.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f C.proc.pen., cu obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 1.000 lei.

Document: 949/2025 12.06.2025

Decizia a fost luată de un complet de divergență format din judecătorii: Valentin Mihai (preşedintele completului), care a avut opinie separată, Violeta Georgescu Ashemimry și Adina Radu.

Cum au zburat anii, ca frunzele toamna, din condamnarea lui Iorgulescu

În noaptea de 7/8 septembrie 2019, aflat sub influența drogurilor și a alcoolului, fiul președintelui LPF a urcat la volanul unui bolid de lux şi, cu 143 km/h, a intrat pe contrasens, izbind frontal maşina condusă de Daniel Vicol, care a murit pe loc.

Mario Iorgulescu a fost acuzat de omor, iar în februarie 2023, Tribunalul București l-a condamnat la 15 ani și 8 luni închisoare: 14 ani pentru omor, plus o treime din pedeapsa de 2 ani, pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, la care s-a adăugat o treime din condamnarea de 3 ani primită într-un dosar mai vechi, pentru complicitate la lipsire de libertate.

În apel, pe 18 octombrie 2023, Iorgulescu a primit 12 ani pentru omor și, la final, el a rămas cu o pedeapsa rezultantă de 13 ani şi 8 luni de închisoare.

Părea ca procesul s-a încheiat definitiv, dar în iunie anul trecut, ÎCCJ a decis, cu majoritate, anularea deciziei de condamnare, pe motiv că Iorgulescu jr nu trebuia judecat pentru omor, căci „situaţia de fapt relevă un accident rutier”.

Dosarul s-a întors la Curtea de Apel București care, în consens cu decizia ÎCCJ, a decis ca Iorgulescu să fie judecat pentru ucidere din culpă, iar în decembrie anul trecut, l-a condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare: 7 ani (pedeapsa maximă) pentru ucidere din culpă, plus câte o treime din celelalte două pedepse.

Dacă pe 12 iunie i se va admite contestația în anulare formulată împotriva acestei decizii, Iorgulescu jr va scăpa de pedeapsa pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, adică de încă 8 luni de închisoare din condamnare.

Filmul accidentului mortal din toamna lui 2019

În ziua de 7 septembrie 2019, Mario Iorgulescu, care avea 24 de ani, a mers la o petrecere în satul Gulia, de lângă Bucureşti. Aici, povestesc martorii audiaţi de magistrați, el a stat la grătar, a băut vin şi a jucat poker.

În jurul orei 23.00, a aflat că prietena lui, cu care se certase cu o zi în urmă, se distra într-un club din Herăstrău. A devenit nervos, a început să se certe cu ea la telefon, iar în jurul orei 3.00, a urcat la volanul mașinii primite cadou de la tatăl său, un Aston Martin de 300.000 de euro, cu un motor de 700 de cai putere, şi a plecat în trombă spre clubul din Herăstrău.

La intrarea în București, pe şoseaua Chitilei, a intrat pe contrasens şi, având 143 km/h, a izbit frontal autoturismul condus de Daniel Vicol, care avea tot 24 de ani. Acesta murit pe loc, iar doi copii au rămas orfani de tată.

Mario Iorgulescu avea o alcoolemie de 1,96 g/l şi, conform rechizitoriului, în mostrele biologice recoltate de la el au fost depistate: „cocaină și metabolit; diclofenac (metaboliți); fentanil”. Potrivit analizelor toxicologice, şi victima Daniel Vicol era sub influenţa cocainei.

Gino Iorgulescu și-a dus pe fiul în Italia, cu o aeronavă închiriată

După accident, Iorgulescu jr a fost scos din mașină de oamenii care s-au oprit, ca să ajute. „Era cooperant, spunea că îl doare burta și întreba repetat dacă a murit cineva”, a declarat, la proces, o martoră, asistentă medicală. „Toți încercau să îl liniştească, iar atunci ne-a rugat să îl sunăm pe tatăl lui și ne-a dat numărul, îl știa pe de rost”.

Dus cu Salvarea la Spitalul Elias, tânărul a fost internat cu diagnosticul „traumatism cranio-cerebral minor, politraumatism, traumatism forte abdominal” și a fost operat.

Pe 23 septembrie 2019, Gino Iorgulescu și-a externat fiului, pe propria răspundere si, cu o salvare de stat chemată de un medic de la Elias, l-a dus la Aeroportul Băneasa, de unde, cu o aeronavă închiriată de la o companie din Turcia, a decolat cu el spre Italia.

Aici, Mario Iorgulescu a fost dus la Policlinica San Donato Milanese. După două săptămâni, pe 7 octombrie, el a fost externat, potrivit datelor din dosar, cu „autonomie completă motorie și alimentară/nutritivă, conștient, cu tulburări importante de somn și fluctuații ale stării de spirit”. De atunci, el a trecut prin cel puțin alte cinci clinici din Italia.

Mario Iorgulescu: „Vă garantez că nu o să fac o zi de puşcărie”

În aproape șase ani, câți au trecut de la accident, autoritățile din România n-au reușit să-l mai aducă în țară pe Mario Iorgulescu. El e dat în urmărire generală de Poliție. Instanţele din Italia refuză, în mod repetat, extrădarea lui Iorgulescu jr, care ar suferi de o „afecțiune psihiatrică ireversibilă”, după cum preciza, într-o postare publică, unul dintre avocaţii italieni care l-au apărat.

„Nu vreau să mă întorc în România. Mi-aș dori să fiu condamnat cu suspendare și să îmi fac pedeapsa în Italia”, declara, în noiembrie 2022, Mario Iorgulescu, într-un interviu pentru Fanatik.ro.

Tot atunci, el a stat de vorbă și cu jurnaliștii de la spynews.ro, cărora le-a declarat: „Eu nu sunt un criminal, am făcut o greșeală și vreau să profit de acest moment să îmi cer iertare față de toată lumea, mai ales față de familia care a rămas fără un membru din cauza mea. Le transmit sincere condoleanțe”.

În martie 2023, Iorgulescu jr a apărut și la PRO TV, susţinând: „Vă garantez că eu nu o să fac o zi de puşcărie. Pentru că sunt protejat de statul italian, care îmi recunoaşte actele medicale”.