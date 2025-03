Aeroportul Heathrow complet blocat, peste 1300 de zboruri au fost anulate

Focul a izbucnit joi seară la North Hyde substation, o stație electrică aflată la aproximativ 6 kilometri de aeroport. Brigada de Pompieri din Londra a intervenit cu 10 autospeciale și 70 de pompieri, iar peste 150 de persoane au fost evacuate din zonă. Autoritățile au declarat că incendiul este un „incident prelungit” și au îndemnat rezidenții să evite zona.

So I read all over Russian news that a giant fire in substation near the Heathrow airport in the UK left the airport closed and thousands of people without power.

Russian telegram news sure do have a lot of footage of it, they're fast, even though it's night there, weird.... pic.twitter.com/UQMt9DYoEn — Kvist (@kvistp) March 21, 2025

„Pe măsură ce ne îndreptăm spre dimineață, se așteaptă ca perturbările să crească și îndemnăm oamenii să evite zona ori de câte ori este posibil”, a declarat comisarul adjunct Pat Goulbourne.

Zeci de mii de pasageri blocați

Închiderea completă a Heathrow a dus la anularea a peste 1.300 de zboruri și la devierea a altor 120 de aeronave deja aflate în aer, potrivit site-ului FlightRadar24. Unele avioane care urmau să aterizeze la Londra au fost redirecționate către aeroporturi din Irlanda, Franța și alte orașe europene. Christine, o pasageră britanică blocată pe aeroportul JFK din New York, a declarat pentru CNN că se afla la bordul unui avion British Airways gata de decolare când a aflat vestea.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 — Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

„Am o nuntă la care trebuie să ajung sâmbătă. Sper să nu rămân blocată prea mult timp!”, a spus ea.

În prezent, echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, însă autoritățile spun că situația este complexă, iar efectele incendiului ar putea fi resimțite zile întregi.

Heathrow, un aeroport esențial pentru întreaga lume

Heathrow este cel mai mare aeroport din Marea Britanie și unul dintre cele mai aglomerate din lume. Anul trecut, a înregistrat un număr record de 83,9 milioane de pasageri. Aeroportul operează la o capacitate de 99%, iar orice întrerupere cauzează efecte în lanț asupra traficului aerian global.



Oficialii Heathrow nu au oferit încă o estimare exactă a momentului redeschiderii, dar avertizează că „pasagerii nu ar trebui să călătorească la aeroport sub nicio circumstanță” până la rezolvarea situației. Companiile aeriene sfătuiesc pasagerii să verifice starea zborurilor înainte de a pleca spre aeroport.









