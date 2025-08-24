Pompierii au intervenit prompt pentru a limita răspândirea flăcărilor. Aceștia au folosit autospeciale de stingere și au creat fâșii de protecție cu ajutorul unui tractor cu plug.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a raportat că incendiul a cuprins un câmp cu vegetație uscată, extinzându-se către zona împădurită și o locuință din Țegheș.

„Au fost luate măsuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere şi prin delimitarea unor fâşii de protecţie prin intermediul unui tractor cu plug”, a precizat ISU București-Ilfov.

Incendiul a afectat o casă cu etaj și mansardă, precum și două autoturisme. Din fericire, nu s-au înregistrat victime umane. Mai multe animale de companie – câini și pisici – au fost evacuate din locuința afectată.

La fața locului au intervenit opt autospeciale de stingere și patru cisterne de la ISUBIF, alături de două autospeciale de la ISU Giurgiu. Pompierii continuă eforturile de localizare a incendiului.

Operațiunea de stingere este îngreunată de lipsa surselor de apă din apropiere. Echipele de intervenție sunt nevoite să aducă apa de la mare distanță pentru a combate flăcările.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să depună eforturi pentru stingerea completă a incendiului din Țegheș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE