Rana gravă provocată de eșarfă

Eli Moulton, proprietara unei afaceri de închiriere de rochii, a purtat la un eveniment o elegantă rochie neagră de mătase, accesorizată cu o eșarfă asortată. Deși ținuta i-a atras toate privirile, Eli a povestit ulterior că a trecut printr-un incident înfricoșător.

„Scoateți-vă eșarfele înainte de a urca sau folosi utilaje grele”, a avertizat ea într-o postare pe Instagram. „Era să fiu decapitată după ce mi s-a prins eșarfa sub mașină, în drum spre casă.”

Într-un videoclip, Eli a arătat mai întâi ținuta „fermecătoare” pe care o purta, apoi a prezentat rana provocată de accident. Din fericire, a scăpat doar cu o arsură serioasă de frecare.

Ulterior, în Insta Stories, Eli Moulton, mamă a doi copii, a explicat că merge să-și panseze rana la un cabinet medical.

„Nici măcar filtrul Paris nu mă salvează acum. Dar rămân optimistă. Înfloritoare și supraviețuitoare, cum îmi place să spun”, a conchis, glumind, Eli Moulton.

Tragicul sfârșit al actriței care a interpretat-o pe Ecaterina Teodoroiu

Artista Stela Furcovici s-a stins din viață într-un accident stupid, la doar 46 de ani. Pe 30 noiembrie 2000, actriţa a murit într-un accident de circulaţie, pe una dintre străzile oraşului natal, Turda.

După ce a încercat să traverseze neregulamentar, eşarfa pe care o purta la gât s-a prins de oglinda retrovizoare a unei maşini care circula şi a fost trântită la pământ. A murit în drum spre spital, în urma unei fracturi craniene.

Stela Furcovici a fost aleasă, în 1978, dintre peste 200 de candidate, să o interpreteze pe Ecaterina Teodoroiu, în filmul cu același nume regizat de Dinu Cocea.

„A fost ca un argint viu. Nestatornică. Tonică. Explozivă. Un spirit de revoltă o frământa mereu. De-asta a și fost dată afară de la UNATC, unde era studentă la clasa actorului Dem Rădulescu. Pentru că nu s-a dus la orele de armată. N-a vrut. Și-atunci au dat-o afară din institut”, a povestit Dinu Cocea pentru Jurnalul Național.

