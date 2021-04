INTERVIU | Politologul Alina Mungiu-Pippidi: „Cîțu va fi sacrificat de dragul coaliției, cândva. Dar nu imediat”

A absolvit Facultatea de Medicină din Iași în 1988, ca șefă de promoție. După 1989, a dat halatul alb pe haina de activist civic. Are un doctorat în psihologie socială. În 1996 a fondat Societatea Academică din România (SAR) iar de ani buni este profesor universitar de politici publice. Face naveta între București și Berlin, unde din 2007 conduce catedra de Studii de Democratizare la Hertie School of Governance. În 2020 a fost inclusă de Academic Influence în topul celor mai influenți oameni de știință politici din ultimii zece ani.

Libertatea: În calitate de analist, ați comentat toate crizele politice de după 1989. Aveți senzația de déja vu când vedeți actuala dispută?

Alina Mungiu-Pippidi: Cred că situația e unică din două puncte de vedere: nu a mai existat o asemenea criză sanitară combinată cu o criză economică și nu am mai avut un guvern așa de nereprezentativ, susținut de atât de puțini votanți, dar investit în schimb de servicii secrete, care au ajuns pe față să controleze totul, de la alegeri la vaccinare.

Politica nu e mai e în condițiile astea decât un circ, sunt alergați câțiva clovni prin arenă ca să distragă spectatorii de la ce e important.

„Voiculescu nu trebuia niciodată numit”



Vlad Voiculescu a fost revocat, miercuri 14 aprilie, din funcția de ministru al sănătății | Foto: Inquam

– Sunt justificate deciziile premierului privind revocarea ministrului Vlad Voiculescu și demiterea secretarului de stat Andreea Moldovan?

– Voiculescu nu trebuia niciodată numit, avea zero calificare în condiții obișnuite, darămite pe criză, și ar fi trebuit să fie remarcată inadecvarea lui de când i-a transferat toată răspunderea legală Andreei Moldovan. Când ea a acceptat să ia toată răspunderea fără să aibă și puterea să controleze ceva practic și-a semnat demisia în alb.

Restul, adică faptul că această persoană care făcea toată treaba a plecat în huiduieli și am fost la un pas să fie sacrificată doar ea arată că societatea noastră nu s-a schimbat, nu știe să aprecieze pe cine o servește, și de asta găsește puțini servitor.

„Iohannis protejează toată rețeaua”

Președintele Klaus Iohannis | Foto: Hepta

– Cum comentați faptul că președintele Iohannis a semnat imediat cererea de revocare?

– Domnul Voiculescu a făcut o carieră miraculoasă, după zece ani petrecuți ca să ia o diploma în business, brusc totul a mers repede pentru el, de la un certificat agramat de echivalare a studiilor la premii pentru ONG-ul lui date tot de băieții din rețea, ca Siegfried Mureșan, pe urmă a vrut să fie primarul Bucureștiului, orice.

Dar așa miraculos cum te investesc ăștia dacă ești în rețeaua care trebuie, la fel de brusc te lasă să cazi dacă pui în pericol alte părți din rețea. Soarta lui a fost pecetluită de când a admis public că cifrele pandemiei au fost manipulate înainte de alegeri, pe urmă televiziunile s-au ocupat doar să ofere pretexte, care erau zilnice.

Șeful statului nu are protejați, el protejează toată rețeaua.

Alina Mungiu-Pippidi:

– Cum evaluați prestația președintelui Iohannis în pandemie?

– Klaus Iohannis a avut anul trecut o intervenție bună, înainte de Paști, cu pandemia, dar nu a mai recidivat, pare în hibernare. Băieții parveniți au urcat amețitor pentru valoarea lor și evident fac greșeli.

– Dar prestația UDMR de la instalarea la guvernare?

– Ar fi multe de spus, dar mă opresc asupra unui aspect pe care îl consider foarte important: Kelemen Hunor îi ia partea pe față lui Viktor Orban, ceea ce e dezamăgitor.

„Premierul sacrifică deliberat vieți pentru a ține economia deschisă”

Premierul Florin Cîțu | Foto: EPA

– USR-PLUS a anunțat că îi retrage sprijinul premierului Florin Cîțu. Credeți că se poate ajunge la înlocuirea prim-ministrului?

– Prim-ministrul este el însuși de toată jena. Să trimiți procurorii după un consilier benevol că are IP de Germania e de Cartea Recordurilor securiste.

Nu pricepe nimic din pandemie, prezintă cifre aleatorii care sunt veritabile fake news, nu are nici consilier medical, nici purtător de cuvânt, și la fel ca Voiculescu va fi sacrificat de dragul întregului cândva. Dar nu imediat, pentru că nu are sens să arzi pe altul care să facă ce face el, adică să sacrifice deliberat vieți pentru a ține economia deschisă, cum zice el, pentru psihicul oamenilor.

Sacrificiul specialiștilor în Sănătate în favoarea decidenților reali, politrucii susținuți de servicii nu știu dacă e doar o decizie a lui Cîțu, deci nu văd de ce ar pleca el care o implementează.

Alina Mungiu-Pippidi:

„Nu poți pune Armata să convingă lumea să nu meargă la petreceri”



– Sunteți profesoară de politici publice. Ce notă i-ați acorda premierului Florin Cîțu la patru luni de la preluarea mandatului?

– Florin, un fost colaborator al SAR, știe treburile lui, de unde să se împrumute, etc. Dar m-a surprins neplăcut că nu respectă expertiza din alte domenii. Sau crede că poate naviga criza de sănătate fără specialiști în sănătate publică și în comunicare?

Armata a organizat bine centrele de vaccinare, dar nu poți pune armata și STS să convingă lumea să nu meargă la petreceri, să explice că sunt aceleași șanse să faci tromboză de la Paracetamol ca de la Astra Zeneca și așa mai departe. În Germania savanții spun ce trebuie făcut și politicienii vând mesajul poporului, că acolo e rolul și talentul lor, dacă au vreunul.

Alina Mungiu-Pippidi:

„E ca în Tolkien, un singur inel îi identifică pe toți”



– Prima criză majoră din coaliție survine la doar patru luni de la preluarea puterii. Ce șanse dați pe termen lung actualei formule guvernamentale?

– Nu îmi fac nici o grijă, ca și sub Băsescu, Cotroceniul și structurile subordonate vor găsi patrioți cum erau cei ai generalului Oprea pe vremuri să cârpească pe unde se destramă rețeaua.

E ca în Tolkien, un singur inel îi identifică pe toți și îi leagă unul de altul în zona obscură. (One ring to find them all and in the darkness bind them). Problema e existența inelului, Iohannis trebuia să-l arunce în prăpastie, ca Frodo, dar s-a gândit mai bine și l-a pus pe deget.

Alina Mungiu-Pippidi:

– Este o vină colectivă care a condus la declanșarea crizei din interiorul coaliției sau putem identifica un responsabil principal?

– E criză, cu acutizări frecvente, care costă imagine, și trebuie sacrificați unii. Că există un protocol în care de fapt fiecare vicepremier conduce miniștrii săi și acesta a fost de fapt încălcat acum de primul ministru nu arată decât că acești politicieni amatori susținuți de serviciile secrete ca alternativă la vechea clasă politică au golit de fond Constituția.

Că așa ceva nu e posibil nu e un obstacol pentru ei, care oricum și-au propus pe față să aducă sub control guvernamental Curtea Constituțională și Avocatul Poporului, instituții constituționale de cenzură a guvernului.

Deja vedem ce au făcut cu prefecții. Opoziția nu e o problemă pentru ei, că PSD nici când a câștigat alegerile – de fapt le-a câștigat și de data asta – tot nu a avut verde de la establishmentul militar să guverneze. Și dacă nu ai opoziție cu care să te lupți, rivalitățile interne se ascut.

„Guvern de uniune națională”

– Care ar fi cea mai bună soluție politică pentru România în acest moment?

– Un guvern de uniune națională cu tehnicieni care să managerizeze pandemia și un acord că politica reîncepe după, chiar dacă AUR nu ar intra în el. Dar asta trebuia făcut în decembrie, au fost așa puțini oameni la vot că nici uniunea națională nu mai e reprezentativă, darămite să dai peste cap pensii și salarii când nu ai nici 20 la sută din țară.

Vedeți că Biden când a luat puterea a spus că sub el va fi invers decât sub Trump, vor conduce savanții, a ținut un discurs la fabrica Pfizer, Angela Merkel a arătat asta în fiecare zi.

Vrem populism sau o guvernare ca la Biden-Merkel, unde carantina o decide un computer după ce experții au introdus criteriile în algoritm? Alina Mungiu-Pippidi:

„În România nu poți avea criterii obiective și aplicate universal”

– De la criterii de carantinare, ordinul prin care se introduceau noi reguli, s-a ajuns la o criză politică în România…

– Și presa, și prim-ministrul au făcut mare scandal cu acel ordin de carantină, practic există consens general că în România nu poți avea criterii obiective și aplicate universal, trebuie mereu excepții, că e vorba de centre de vaccinare sau de orașe (cele PNL nu se carantinează, de exemplu, sau Capitala).

Sigur că trebuia explicat mai bine, dar când decizia e discreționară, indiferent de cifre, nu ai ce și cum să explici. E clar că odată cu Voiculescu ei vor să arunce peste bord și transparența, și obiectivitatea, care oricum erau doar promisiuni neatinse.

Dilema USR-PLUS: „Al cui grad bate a cui funcție”

Liderii USR-PLUS, Dacian Cioloș (stânga) si Dan Barna | Foto: Hepta

– Ce impresie v-au lăsat oamenii trimiși de USR-PLUS în funcții publice?

– Băieții deștepți ai lui Cioloș s-au remarcat eliminând toate fetele și ca să parvină mai repede au sărit toate standardele de competență.

Și acum, cum bine zice domnul Iolu de la PLUS, care a descoperit brusc că există statul paralel, o mare confuzie există: al cui grad bate a cui funcție. Alina Mungiu-Pippidi:

În rest e cum am scris eu pe România curată, ferească Dumnezeu de un cutremur în București. PLUS, de exemplu, a numit numai oameni care în viața lor nu au managerizat o criză și nu au lucrat în sectorul public, un prefect specialist în resurse umane la privat (de ce nu l-au pus la SGG sau ANFP?), un viceprimar dentist etc.

Singurul care pare capabil e Drulă, dar e ciudat să deschizi front cu magazinele din metrou pe pandemie, miză financiar mică și exercițiu de imagine.

Când ai competență puțină și o mai și filtrezi prin servicii, ce să mai rămână? Conduc, de fapt, STS, SPP, SRI, și ăia de la Armată, care au ajuns să ancheteze disciplinar judecători că de ce nu îi lasă să dea ei iama prin dosare.

„Au distrus comunitatea de politici publice în toate domeniile”

Alina Mungiu-Pippidi spune că nu poți convinge oamenii cu Armata și cu STS să respecte restricțiile impuse pentru combaterea pandemiei | Foto: arhiva personală

– În prima conferință de presă susținută în calitate de fost ministru, Vlad Voiculescu a spus că numărul persoanelor decedate de COVID comunicat de autorități nu este cel real. Credeți că cifrele pandemiei prezentate de autorități sunt corecte?

– Absurdistan perfect, cum am scris deja, nu avem nevoie de dezvăluirile lor, că avem situația morților în exces, unde suntem în topul global. Deci e clar că nu clasificăm bine decesele, o poate găsi oricine cu două clickuri, am explicat și ce sunt, și ce trebuie făcut etc.



– Ce efecte ar putea avea (sau are deja) actuala criză politică asupra combaterii crizei sanitare?

– Vaccinarea e la Armată. Și se împiedică în scepticismul oamenilor, ca și în incredibila stângăcie a Comisiei Europene, care a achiziționat vaccinurile care nu trebuie, că erau mai ieftine.

Deci nu criza politică e problema noastră, ci mai curând faptul că acești pseudopoliticieni și sprijinitorii lor militari au distrus comunitatea de politici publice în toate domeniile: Sănătate, Educație etc. Nu mai există infrastructură intelectuală din care să selectezi soluții și persoane capabile.

La ora asta nu avem niciun studiu pe coronavirus. Un draft măcar. Vreau să văd și eu ce am învățat, noi doctorii români, din această epidemie. Nu există nicio capacitate analitică. Și fără această capacitate nu ai cum să rezolvi nimic. Alina Mungiu-Pippidi:

E o problemă veche. Ministerul Sănătății de ani de zile nu avea oameni pe politică publică. Și ultima oară când am adus profesori de la Harvard să educe toate partidele din România pe probleme de politici publice au dispărut când a început campania electorală și mi-au trimis scuze, în loc de lucrări, de exemple pe opțiunile din sănătatea publică.

Citeşte şi:

De unde sunt diferențele invocate de Voiculescu? Spitalele raportează morții COVID cu „roșu” și DSP-urile îi invalidează pe unii dintre ei, făcându-i „verzi”

Florin Cîțu, după îmbunătăţirea ratingului de țară: „Arată că ceea ce am făcut este bine”

REPORTAJ LA LOCUL MORȚII. Cine era bărbatul din Pitești decedat după ce poliţiştii l-au trântit pe jos. „Nu era beat, comandase o cafea! Așa vorbea el”

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro ‘Drama de la Kaufland’. Momentul care a devenit viral: ce a făcut un cuplu chiar în fața unui magazin

Observatornews.ro Fetiță de 5 ani, bătută, înfometată și torturată până la moarte de părinți, în China. Și fratele ei a suferit abuzuri de neimaginat

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea

Telekomsport Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)