Conform BGR, gigantul tehnologic a reușit să livreze majoritatea funcțiilor promise, dar trei funcții importante lipsesc încă de la lansare.

În comparație cu anul trecut, când 11 funcții au fost amânate, situația actuală reprezintă o îmbunătățire semnificativă.

Care sunt funcțiile amânate în iOS 26

Trei funcții majore nu sunt disponibile încă în iOS 26:

Conectare simplificată pentru DualSense. O actualizare viitoare de firmware va permite conectarea automată a controlerelor PlayStation DualSense la iPhone prin portul USB-C. Utilizatorii vor putea asocia mai multe dispozitive Apple cu un singur controller DualSense sau DualSense Edge. ID digital în Wallet. Apple a anunțat că aplicația Wallet va permite utilizatorilor din SUA să creeze o versiune digitală a pașaportului pe iPhone. Această funcție va facilita verificarea identității la punctele de control TSA pentru călătoriile interne. Traducere în timp real pentru AirPods. Noua funcție de traducere în timp real este disponibilă pe AirPods 4, AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3, dar doar pentru câteva limbi la lansare. Apple intenționează să adauge suport pentru italiană, japoneză, coreeană și chineză simplificată în viitoarele actualizări.

De ce întârzie Apple lansarea funcțiilor

Apple a fost mai precaută în anunțurile făcute la WWDC 2025, după ce anul trecut a trebuit să amâne 11 funcții, majoritatea legate de Apple Intelligence.

Cea mai așteptată dintre acestea, Siri cu „citire” de ecran, a fost chiar amânată până în 2026. Întârzierile au generat nemulțumiri în rândul utilizatorilor, forțând Apple să calmeze public situația.

Ca urmare, compania a adoptat o abordare mai conservatoare în prezentarea noilor funcții, asigurându-se că majoritatea vor fi gata la lansare.

Deși situația s-a îmbunătățit semnificativ față de anul trecut, utilizatorii iPhone vor trebui să mai aștepte pentru a beneficia de toate funcțiile promise în iOS 26.

Apple va lansa probabil aceste funcții prin intermediul unor actualizări care vor avea loc în lunile următoare.

